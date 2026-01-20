Slušaj vest

Pirs Brosnan, jedno od najvećih holivudskih imena proteklih decenija i nekadašnji Džejms Bond, spada u prvi red najpoželjnijih slavnih muškaraca planete, ali je on, na žalost miliona dama, odavno zauzet.

Glumac je od 2001. u braku s Kili Šej Smit, koju je zavoleo godinama nakon smrti njegove prve supruge Kasandre Haris i koja mu je bila najveća podrška nakon tragičnog gubitka. Ipak, svako malo se oni suočavaju s veoma neprijatnim komentarima na društvenim mrežama, jer Kili Šej danas, u svojim šezdesetim, ne izgleda kao u mladosti.

Ovih dana ponovo Iksom kruže fotografije para "pre i posle", uz mizogine, neukusne komentare, među kojima se posebno ističe:

– Dragi muškarci, ovo je vaš dnevni podsetnik da izbegavate brak.

Međutim, Brosnanovi obožavaoci skočili su u odbranu srećnog para, koji nas iznova podseća da je prava ljubav i te kako moguća u Holivudu, gde brakovi obično traju kratko.

"Pirs Brosnan je osvojio loto", "Ona je prelepa žena i tako su srećni što se i dalje isto vole posle posle toliko godina", "Niste mogli da izaberete lošiji primer, ona je prelepa na obema fotografijama i sijaju od sreće"... neki su od komentara.

I Pirs Brosnan branio svoju suprugu od uvreda

Već godinama se slična ismevanja vraćaju na društvene mreže, a čak i među njihovim prijateljima je bilo komentara o težini supruge Pirsa Brosnana, pa je jednom prilikom i sam glumac morao da se oglasi i stane u odbranu Kili Šej Smit.

Naime, nakon što je par proslavio 21. godišnjicu braka u avgustu 2022. godine, okrutna objava o Кilinoj težini postala je viralna na Fejsbuku. U postu, koji je u međuvremenu izbrisan, pojedini su upoređivali koliko se njeno telo promenilo od prvog susreta sa Pirsom Brosnanom 1994.

Glumac im je odgovorio za primer.

– Prijatelji su joj ponudili operaciju da bi smršala. Ali ja tako volim svaku oblinu njenog tela. Ona je najlepša žena u mojim očima. I to je zato što je brinula o petoro naše dece – poručio je glumac pa dodao:

– Veoma sam ponosan na nju i uvek nastojim da budem dostojan njene ljubavi.

I sama Kili Šej je pričala o reakcijama na njene oscilacije težini i naglasila da ona nema nameru da se krije.

– Nikada ne zazirem od... svojih oblina. Nikad se ne krijem u vrećastoj odeći – rekla je, na šta je Pirs Brosnan dodao: – Volim obline svoje žene.

Kili Šej Smit je, inače, nedavno oslabila 45 kilograma, a svoje iskustvo i savete za mršavljenje je podelila sa svima koji smatraju da im je to potrebno.

