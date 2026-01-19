Slušaj vest

Dolazak princa Harija u London, gde se danas pojavio ispred Visokog suda, ponovo je otvorio pitanje ne samo njegove borbe sa britanskim tabloidima, već i odnosa sa porodicom iz koje je potekao. Sudski proces koji mnogi nazivaju gotovo istorijskim još jednom je vratio vojvodu od Saseksa u žižu britanske javnosti, ali i podgrejao nagađanja o eventualnom pomirenju sa monarhijom.

Tužba protiv izdavača Dejli Mejla

Vojvoda od Saseksa princ Hari, zajedno sa još šest poznatih ličnosti iz javnog života Velike Britanije, podneo je u oktobru 2022. tužbu protiv kompanije Asosijejted Njuzpejpers Limited. Reč je o izdavaču listova Dejli Mejl i Mejl on Sandej. Postupak je sada stigao do faze suđenja, a očekuje se da će 41-godišnji princ dati iskaz u četvrtak. Ovaj slučaj predstavlja treći veliki pravni obračun koji je Hari pokrenuo protiv britanskih tabloida u poslednjih nekoliko godina.

Optužbe za nezakonito prikupljanje informacija

Više javnih ličnosti optužilo je ANL da je tokom perioda od 1993. do 2011. godine pribegavao različitim nezakonitim metodama prikupljanja privatnih informacija. Među tužiocima su i muzička zvezda Elton Džon, njegov suprug Dejvid Furniš, kao i njihova kuma, glumica i manekenka Elizabet Harli, koja se danas pojavila pred sudom u pratnji sina.

Tokom narednih devet nedelja planirano je da svedoče i drugi učesnici postupka, uključujući aktivistkinju Dorin Lorens, glumicu Sedi Frost i bivšeg političara Sajmona Hjudžisa.

Harijev dugogodišnji rat sa tabloidima

Princ Hari je već godinama u otvorenom sukobu sa britanskim tabloidnim medijima. Više puta je isticao da je upravo "toksična" štampa bila jedan od ključnih razloga njegove odluke da se, zajedno sa suprugom Megan Markl, povuče sa kraljevskih dužnosti i preseli u Sjedinjene Američke Države. Megan ovog puta nije doputovala u London.

Damijan Tambini, stručnjak za regulaciju medija sa Londonske škole ekonomije, ocenio je da Harijeva upornost u dolascima u London zbog suđenja pokazuje njegovu ličnu posvećenost promenama u medijskoj praksi.

"To je očigledno prioritet iz privatnih razloga. Mogli bismo da nagađamo da to seže sve do načina na koji su se novine u Velikoj Britaniji odnosile prema njegovoj majci", rekao je Tambini za Rojters, dodajući: "Čini se da je motivisan nečim drugim daleko više nego novcem, pokazao je da ga ne zanima samo naknada za njegove gubitke. Zapravo pokušava, zajedno sa mnogim drugim podnosiocima tužbi, da utiče na promene u novinama", prenosi Si-En-En.

Hari je ranije javno povlačio paralelu između načina na koji su tabloidi tretirali njega i Megan i medijskog progona koji je trpela njegova majka, princeza Dajana. Nakon incidenta u Njujorku, kada su učestvovali u saobraćajnoj nezgodi, par je za preterano opasnu situaciju optužio paparace, što su pojedini mediji kasnije osporavali.

Raniji sudski uspesi

U prethodnim postupcima protiv medijskih kuća, princ Hari je već beležio pobede. U sporovima sa kompanijama Njuz Grup Njuzpejpers Ruperta Mardoka i Miror Grup Njuzpejpers dobio je izvinjenja, priznanje da mu je naneta nepravda i novčanu odštetu. Pored toga, sudio se i sa britanskom vladom, a u taj slučaj indirektno je bio uključen i kralj Čarls.

U galeriji pogledajte fotografije princa Harija:

Zategnuti odnosi sa porodicom

Od odlaska iz kraljevske porodice, Hari je u Veliku Britaniju dolazio uglavnom zbog sudskih procesa, ali i porodičnih razloga. Početkom 2024. godine posetio je oca nakon što je saopšteno da kralj Čarls boluje od raka. Iako su se tada videli, kasnije su usledila nova odbijanja susreta.

U septembru 2025. godine kralj ga je ugostio u svojoj londonskoj rezidenciji, ali se odnos ubrzo ponovo zahladio. Distanca se u javnosti tumači kao odgovor na niz skandala i na Harijeve javne istupe u kojima je iznosio intimne detalje o porodici i monarhiji. Postojale su naznake da je Čarls spreman na oproštaj, ali se spekulisalo da se princ Vilijam tome protivi, što dodatno komplikuje odnose unutar porodice.

Novi dolazak, ista udaljenost

Tokom aktuelne posete Londonu, kralj Čarls je ponovo odbio susret sa Harijem, navodeći prebukiran raspored obaveza. I ranije je koristio slično obrazloženje. Hari ovih dana boravi u Londonu, a tokom prethodnih dolazaka odseda u hotelima ili privatnim smeštajima, nakon što mu je oduzet Frogmor kotidž, što je, prema navodima bliskih izvora, teško podneo.

Kralj će naredne dane provesti u Škotskoj, gde se nalazi na imanju Balmoral sa suprugom Kamilom. Primećen je kako prisustvuje crkvenoj službi, a planirani su i brojni zvanični događaji, uključujući prijem u palati Holirudhaus povodom Škotskog investicionog foruma. I princ Vilijam i Kejt Midlton takođe borave u Škotskoj zbog javnih angažmana, bez najava da će se sastati sa Harijem.

Pomirenje na čekanju

Javno izbegavanje susreta mnogi tumače kao pokušaj da se izbegnu novi skandali i dodatno narušavanje slike o porodici. Ipak, mali broj optimista i dalje se nada da bi, daleko od očiju javnosti, moglo doći makar do kratkog kontakta. Za sada, Harijev dolazak u domovinu ostaje vezan pre svega za sudnicu, dok pitanje istorijskog pomirenja sa britanskom monarhijom ostaje otvoreno - i pod stalnim nadzorom javnosti i medija.

