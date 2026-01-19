Slušaj vest

Na veliki hrišćanski praznik Bogojavljenje, Novi Sad je i ove godine bio mesto snažnih emocija, vere i simbolike. Među pravoslavnim vernicima koji su plivali za časni krst našao se i Aleksa Balašević, koji je posebnu pažnju javnosti privukao upravo noseći krst u rukama dok je izlazio iz ledene reke.

Trenutak koji je dirnuo mnoge

Posebno emotivan prizor zabeležen je na obali, gde je Aleksu dočekala njegova ćerkica Vera. Taj susret, ispunjen toplinom i porodičnom bliskošću, a Aleksa se tim povodom oglasio i na društvenim mrežama, podelivši poruku ispunjenu simbolikom i ličnim osećanjima:

U galeriji pogledajte fotografije:

1/6 Vidi galeriju Aleksa Balašević plivao za časni krst Foto: Printscreen/instagram/balasevicaleksa

"Brod na brdu! Bog se javi! Vaistinu se javi... Sve najbolje i najlepše svim mojim ali i tuđim."

Reči upućene ćerki Veri

Podsetimo, Aleksa je nedavno javno podelio i emotivnu poruku povodom rođendana svoje ćerke Vere. Njegove reči tada su izazvale snažne reakcije i podršku pratilaca: "Srećan rođendan svemire moj beskonačni! Na današnji dan pre tri godine u 13:07 si mi dokazala ne samo da Bog postoji nego i da nas puno voli... Jer da nas ne voli ili ne primećuje, sigurno nam ne bi poslao tebe... Veru u ljudskom obliku."

Ljubav koja je promenila život

U javnosti je ranije odjeknula i Aleksina ispovest o njegovoj supruzi Nikolini, za koju su mediji pisali da ju je zaprosio u Izraelu, nakon što je čak šest meseci čekao dozvolu za taj čin. Govoreći o njihovom odnosu, Aleksa je isticao koliko mu je ona promenila život i unutrašnji mir.

Aleksa Balašević se prisetio veridbe Foto: Printscreen/instagram/balasevicaleksa

"Dok nju nisam upoznao, nisam bio toliko duhovno stabilan. Mislio sam da je dovoljno što imam grčko ime, što je moj pradeda slavio za vreme komunizma otvorenih prozora i što se pomolim pred spavanje. Postio sam danima, ali posle mamurluka. Radio sam stvari koje nisam smeo. Sve se promenilo kad sam sreo Nikanu. Bila je nevina, preobrazovana, postila je, pomagala starijima, umivala se na praznik Cveti i nije pila alkohol. Nije imala neprijatelje. Tada sam počeo da se osećam još jačim, jer pored sebe imam osobu koja sa mnom ide u borbu, na hodočašće i nemirnu Palestinu, ali i na Bahame."

Bogojavljenje u Novom Sadu tako je ove godine, pored tradicije i vere, obeleženo i snažnim ličnim porukama Aleksa Balaševića, koje svedoče o njegovom duhovnom putu, porodičnim vrednostima i emotivnoj povezanosti sa najbližima.

Pogledajte video: Aleksa Balašević o debitantskom filmu "Megdan"