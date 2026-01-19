U saopštenju na društvenim mrežama, Fondazione Valentino Garavani e Džankarlo Džiameti je navela: "Naš osnivač, Valentino Garavani, preminuo je danas u svojoj rezidenciji u Rimu, okružen svojim najbližima. Sahrana će se održati u petak, 23. januara, u Bazilici Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, na adresi Piazza della Repubblica 8 u Rimu, u 11 časova."