Valentino Garavani, legendarni italijanski modni dizajner, preminuo je u 93. godini.
Umro legendarni modni dizajner Valentino Garavani
Valentino Garavani, legendarni italijanski modni dizajner poznat jednostavno kao Valentino, preminuo je. Imao je 93 godine.
Valentino Garavani Foto: Christophe ARCHAMBAULT / AFP / Profimedia
U saopštenju na društvenim mrežama, Fondazione Valentino Garavani e Džankarlo Džiameti je navela: "Naš osnivač, Valentino Garavani, preminuo je danas u svojoj rezidenciji u Rimu, okružen svojim najbližima. Sahrana će se održati u petak, 23. januara, u Bazilici Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, na adresi Piazza della Repubblica 8 u Rimu, u 11 časova."
