Danas je svet mode osetio veliki gubitak - preminuo je Valentino Garavani, legendarni italijanski modni kreator poznat jednostavno kao Valentino. Bio je simbol stila, luksuza i bezvremenske elegancije, a iza sebe je ostavio modnu imperiju koja će nadživeti generacije.

Povlačenje iz sveta mode

Valentino, ili "Mr. Šik" kako su ga zvali Amerikanci, povukao se iz modne industrije 2008. godine, nakon 45 godina stvaralaštva. Njegov oproštaj sa modnom scenom bio je spektakularan i glamurozan, ali priznavao je da mu nije teško da napusti svet mode zbog onoga što je postao:

"Svet mode je propao, svi rade isto. Više me ništa ne stimuliše. Nema izazova, radosti, kreativnosti, sve se svodi na brojeve. Bilo bi mi beskrajno dosadno da radim u svetu koji više ništa ne nudi."

Na oproštajnoj reviji Valentino je mahnuo publici dok su suze klizile niz njegove obraze, a iza njega je stajalo 30 manekenki u karakterističnim crvenim haljinama. Njegova poznata izjava "Crvena je jedina boja osim bele i crne" ušla je u istoriju mode.

Rana godina i ljubav prema modi

Klemente Ludoviko Garavani rođen je 11. maja 1932. u Vogeri. Već kao mladić bio je miran, ali radoznao i fasciniran svetom tkanina i mode. Prisećao se: "Moji roditelji su bili neverovatni. Bio sam razmaženo dete, ali ih nikada nisam razočarao. Sećam se da sam sa 14 godina tražio pantalone po meri i cipele ručne izrade. Gledao sam filmove i sanjao divne, sofisticirane žene, sa draguljima oko vrata. Nakon filma Le fanciulle delle follie s Hedi Lamar, Lanom Tarner i Džudi Garland odlučio sam da postanem modni dizajner. Duge haljine, crno i belo, bio sam još dečak…"

Upisao je školu Figurino u Milanu, ali ga je radoznalost terala na putovanja. Studirao je francuski na Berlitz School, a zatim je duže vreme boravio u Parizu. Moda nije bila njegova jedina strast – pohađao je časove plesa kod Violomina i Vere Krilove, tražeći sopstveni identitet i stil. Tokom odmora u Barseloni otkrio je crvenu boju koja će kasnije postati njegov zaštitni znak: "Crveno je život, krv, strast, ljubav, apsolutna borba protiv tuge i zlovolje."

Uspon i međunarodni uspeh

Valentino Garavani Foto: Maria Laura Antonelli / Zuma Press / Profimedia

Početkom 1950-ih, nakon što je primećen na važnom konkursu, radio je u kući mode Žana Desea u ateljeu Gaja Laroša. Godine 1959. otvorio je svoj atelje u Rimu u Via Kondoti, a 1960. godine počeo je saradnju sa Đankarlom Đametijem. Valentino je ubrzo stekao klijentelu visokog društva, uključujući lepe gospođe i poznate žene koje su želele njegove kreacije.

Godine 1962, nakon prve kolekcije u Firenci, postao je jedan od najcenjenijih modnih kreatora. Francuski Vog posvetio mu je dve strane, potvrdivši njegov proboj u vrh međunarodne mode. Tokom 1967. godine, primio je prestižnu nagradu Nejman Markus u Dalasu i Marta Avard u Palm Biču. Tada je kreirao i uniforme za stjuardese i stjuarde TWA, a predstavio je i prvu kolekciju za muškarce. Njegove stalne klijentkinje i prijateljice bile su Elizabet Tejlor, iranska kraljica Farah Diba Pahlavi, Džeklin Kenedi, supruga Marela Anjelija i princeza Margaret.

"Uvek svima kažem da sam postao Valentino belom kolekcijom iz 1968. godine. Tada sam imao sve, od Rotšildovih do Fordovih žena. Te godine Džeki se udala za Onazisa u mojoj haljini boje slonovače, sa čipkastim gornjim delom i vazdušastom suknjom, koju je posle celi svet kopirao."

Filozofija stila

Valentino je verovao da odeća treba da slavi žensku formu i senzualnost.

Valentino Garavani Foto: Virginia Farneti / LaPresse / Profimedia

"Lepa, mlada, zavodljiva i radosna žena, za koju ću kreirati nešto nosivo. Nikada mi se nije sviđao minimalizam. Mislim da svaka žena želi da se dopadne muškarcu, a jedna haljina mnogo može pomoći. Može joj dati moć, što znači osećati se sigurno u sopstvenoj odeći. Ne sviđa mi se kada nema harmonije između haljine i onog ko je nosi, onda odeća postaje beživotna."

Valentino je bio poznat po strogim kriterijumima elegancije: "Ne sviđa mi se kad vidim mlade u teatru, u poderanom džinsu ili kratkim pantalonama. Neka mesta zaslužuju da se obučemo prikladno. Nedostatak elegancije je danas sve prisutniji."

Život u luksuzu i veza sa Đankarlom Đametijem

Valentino je bio oličenje svog brenda - besprekorno odeven, sa prepoznatljivom frizurom i preplanulim tenom. Živeo je u Njujorku, na Kapriju, u okolini Rima, u Gstadu ili na svojoj 43-metarskoj jahti. Dvanaest godina bio je u vezi sa Đankarlom Đametijem, koji je bio i njegov menadžer, vodeći posao Valentino brenda 45 godina. Njihov život bio je sinonim za luksuz i ekscentričnost. Džon Ferčild, bivši urednik magazina Women’s Wear Daily, rekao je:

Valentino Garavani Foto: MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia

"Valentino i Đankarlo su kraljevi života na visokoj nozi. Svi ostali stilisti ih gledaju, dive im se i čude. Ne verujem da je ikada ijedan od njih zaradio novca kao njih dvojica. Đankarlo zna kako da napravi novac. A ako su ih i zaradili, nisu znali da ih potroše kao Valentino."

Valentino Garavani ostaće upamćen ne samo kao modni genije, već i kao simbol elegancije, stila i težnje za savršenstvom, kojem je posvetio ceo svoj život.

