Kada je italijanski modni genije odlučio da se povuče, pristao je na nešto što je do tada retko dopuštao – snimanje dokumentarnog filma o svom životu. Dve godine autorska ekipa pratila je Valentina Garavanija i imala ekskluzivan pristup, kakav nikada nije imao nijedan novinar. Rezultat je bio film "Valentino, poslednji imperator" iz 2008. godine, koji otkriva intimne detalje i ljubavne veze legendarnog kreatora.

Modni svet u šoku

Svet visoke mode tek se oporavljao od nedavnog odlaska Đorđa Armanija, kada je stigla vest da je Valentino Garavani preminuo u 93. godini u Rimu. Za sobom je ostavio modnu imperiju procenjenu na više od milijardu i po dolara, čije kreacije i danas služe kao model na najprestižnijim modnim školama. Garavani je bio pionir u visokoj modi (haute couture), ali i u konfekcijskoj liniji, što ga je učinilo prepoznatljivim širom sveta.

Ime je dobio po holivudskom glumcu Rudolfu Valentinu, a svoju modnu kuću osnovao je 1959. godine u Rimu. Jedna od prvih slavnih dama koje je obukao bila je Džeki Kenedi, a poslednju reviju priredio je u Parizu 2008. godine. Njegova kuća i danas uspešno posluje, sada pod upravom grupacija "Mayhoola" i "Kering", dok je od 2024. kreativni direktor Alesandro Mikele.

Tri velike ljubavi

Valentinov život nije bio obeležen samo modom. Prva i najduža ljubav bio je Đankarlo Đameti, kojeg je upoznao kada je imao samo 18 godina u kafiću na ulici Veneto u Rimu, epicentru "dolce vite". Studirao je arhitekturu i živeo u elitnom delu grada, a nakon prvog susreta njih dvojica su se ponovo sreli na Kapriju.

Ljubav između njih brzo je planula, a Đameti je napustio studije i počeo da radi zajedno sa Valentinom na novom brendu. Dok je Garavani bio kreativni mozak, Đameti je donosio poslovne odluke koje su omogućile dugovečnost brenda.

"Imao sam 30 godina kad se fizički deo naše veze okončao i na početku mi je bilo teško. Uvek smo hteli da budemo najbolji jedan za drugog, da se poštujemo i uvažavamo, i od toga nismo odustajali. Morali smo da izađemo na kraj sa nekim problemima, kao što je ljubomora, ali kada smo ih prevazišli sve je bilo lakše", priznao je Đameti u intervjuu za Vanity Fair.

Novi partneri i prijateljstva

U Valentinov život 1973. godine ušao je Brazilac Karlos Souza, koji je postao portparol brenda. Iako se zaljubio u bogatašicu Šarlen Šorto i zasnovao porodicu, prijateljstvo sa Garavanijem nije prekinuo. Valentino i Đameti postali su kumovi Karlosovim sinovima, a obojica su prepisivali deo svog bogatstva njima.

Kasnije je Valentino upoznao Brusa Huksemu, bivšeg modela i potpredsednika kuće, sa kojim je bio nerazdvojan više od četiri decenije.

"Postali smo prava porodica - Valentino, Brus, ja, Karlos i Šarlen", zapisao je Đameti u svojim memoarima „Private“.

Samo jedna žena

Iako je ljubav prema muškarcima bila stalna, Garavani je imao samo jednu ženu koju je iskreno voleo i s kojom je želeo decu - Marilu Tolo, bivši model i glumicu. I danas, sa Đankarlom i ostalim prijateljima, činili su što je on nazivao "Valentinovo pleme" - zajednicu ljudi vezanu poslovom, prijateljstvom, strastima i luksuzom, ali i hedonizmom koji je definisao njegov život.

