Slušaj vest

Majka istaknutog muzičara Vasila Hadžimanova, Senka Veletanlić, preminula je jutros nakon teške bolesti. Tužnu vest Hadžimanov je podelio sa javnošću putem emotivne poruke.

Kako je naveo, Senka Veletanlić preminula je mirno, u snu, dostojanstveno, onako kako je živela. U oproštajnoj poruci istakao je duboku ljubav i zahvalnost prema majci, naglasivši koliko mu je značila tokom života.

"Jutros nas je napustila moja majka Senka Veletanlić nakon teške bolesti. Otišla je tiho, dostojanstveno, u snu, kao dama, baš kako joj i priliči. Volim te mama. Hvala ti mama," naveo je Vasil na društvenoj mreži Facebook.

Poruka kojom se Hadžimanov oprostio od majke izazvala je brojne reakcije i izraze saučešća, a kolege, prijatelji i poštovaoci uputili su reči podrške njemu i njegovoj porodici u ovim teškim trenucima.

Senka Veletanlić ostaće upamćena kao snažna i dostojanstvena žena, a njen odlazak predstavlja veliki lični gubitak za porodicu Hadžimanov.

Pogledajte video: Mjuzikl Lu poklon glumaca