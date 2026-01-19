Slušaj vest

Jugoslovenska glumica i pevačica Senka Veletanlić preminula je danas u 89. godini, a vest o njenoj smrti saopštio je njen sin, muzičar Vasil Hadžimanov. Iza sebe je ostavila bogatu umetničku karijeru, ali i privatni život koji je decenijama intrigirao javnost, naročito zbog velike ljubavi sa glumcem, pevačem i kompozitorom Zafirom Hadžimanovim.

Ljubav koja je obeležila jedan život

Pored profesionalnih uspeha, Senka Veletanlić često je bila u fokusu javnosti zbog emotivne veze sa Zafirom Hadžimanovim. Njihova ljubavna priča započela je šezdesetih godina prošlog veka i vremenom je prerasla u jedan od najpoznatijih i najromantičnijih odnosa na domaćoj umetničkoj sceni.

Senka Veletanlić Foto: Printscreen/Instagram/mansarda_radio

Zafir Hadžimanov nije krio da je Senka bila njegova najveća i najvažnija ljubav, ističući da su zajedno uspeli da prevaziđu brojne prepreke, uključujući i brak koji su mu roditelji unapred planirali.

"Zavoleli smo se u Tbilisiju"

Govoreći o početku njihove veze, Zafir je u jednom od ranijih intervjua emotivno opisao trenutak kada su se njihovi putevi spojili:

"U Gruziji, u Tbilisiju, Senka i ja smo se zavoleli. Na Brdu slobode iznad grada prvi put smo se poljubili. Bila je prelepa i pevala je kao san. Upravo se razvela od pevača Tihomira Petrovića. Tiha i ja smo ostali drugari do kraja njegovog života. Često smo sedeli u Kamenoj sali u Radio Beogradu, pijuckali i pričali o svemu. Slagali smo se u mnogim društvenim diskusijama."

Kako je ispričao, njegova porodica bila je zatečena izborom životne partnerke.

"Moji su, moram da priznam, malo bili iznenađeni. Mislili su da sam omiljen kod ženskog roda i da ću da završim s nekom mlađom, da budem "džek". Već su mi ugovorili i brak sa jednom vrlo popularnom budućom pevačicom. Ali ja kad nešto odlučim – odlučio sam“, rekao je Zafir.

"Ogromnu ljubav osetio sam samo prema svojoj ženi"

Zafir Hadžimanov Foto: Nemanja Pancic/news1

Zafir Hadžimanov nikada nije skrivao da je pre Senke imao bogat ljubavni život, ali je isticao da nijedna veza nije bila ni približno snažna.

"Bilo je ljubavi i pre Senke, naravno. Bio sam razvijen, dizao tegove, a kad skočim "lastu" na moru, bar pet devojčica pošizi za Džefijem, kako su me zvali. Zabavljao sam se sa jednom prelepom bogatašicom iz Slovenije, pa sa Italijankom čiji je otac bio direktor najveće italijanske banke i koji mi je u svojoj ogromnoj vili u Torinu dao garsonjeru. Živeo sam kao grof. Ali ogromnu ljubav osetio sam samo prema svojoj ženi", govorio je Zafir.

Njihov odnos trajao je decenijama, a osim privatnog života, Senka i Zafir su bili povezani i profesionalno, sarađujući na brojnim muzičkim i umetničkim projektima. Njihova priča često je opisivana kao bajkovita, ali i kao primer retke odanosti i razumevanja.

Oproštaj sina

Vest o smrti Senke Veletanlić prvi je podelio njen sin Vasil Hadžimanov, koji se od majke oprostio dirljivom porukom na društvenim mrežama.

"Jutros nas je napustila moja majka Senka Veletanlić nakon teške bolesti. Otišla je tiho, dostojanstveno, u snu, kao dama, baš kako joj i priliči. Volim te mama. Hvala ti mama", napisao je on.

Odlaskom Senke Veletanlić završena je jedna velika umetnička i životna priča, a iza nje su ostali muzika, uspomene i ljubav koja je nadživela vreme.

