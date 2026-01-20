Slušaj vest

Bruklin Bekam, najstariji sin proslavljenog fudbalera Dejvida Bekama i modne dizajnerke Viktorije Bekam, javno je progovorio o dubokom porodičnom raskolu, tvrdeći da su ga roditelji odbijali i ignorisali tokom boravka u Londonu prošle godine.

U nizu objava na Instagram storiju, koje su u ponedeljak izazvale buru reakcija, 26-godišnji Bruklin izneo je niz teških optužbi na račun svoje porodice, otkrivši da je mesecima pokušavao da sa roditeljima provede „kvalitetno vreme“, ali bez uspeha.

Posebno je istakao da je njegova supruga, glumica Nikola Pelc Bekam, godinama trpela nepoštovanje od strane njegove porodice.

Pogledajte u galeriji fotografije Bruklina Bekama i Nikole Pelc:

1/5 Vidi galeriju Bruklin Bekam i Nikola Pelc Foto: JM HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia, LISA O'CONNOR / AFP / Profimedia, Mattpapz / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

– Moja supruga je konstantno bila omalovažavana, bez obzira na sve naše pokušaje da ostanemo složni i funkcionišemo kao porodica – naveo je Bruklin, dodajući da je njegova majka Viktorija „više puta dovodila žene iz njegove prošlosti u situacijama koje su bile očigledno neprijatne i namerno provokativne“.

„Čekali smo u hotelu nedelju dana“

Bekam je otkrio da su on i Nikola doputovali u London povodom očevog rođendana, nadajući se da će napokon provesti vreme zajedno.

Pogledajte u glaeriji fotografije sa rođendana Dejvida Bekama:

1/4 Vidi galeriju Dejvid Bekam, 50. rođendan Foto: Printscreen/Instagram/victoriabecham

– Ipak, punu nedelju smo proveli zatvoreni u hotelskoj sobi, pokušavajući da dogovorimo susret. Sve je odbijeno, osim ako ne dođemo na njegovu veliku rođendansku proslavu sa stotinama gostiju i kamerama na svakom koraku – napisao je Bruklin.

Podsetimo, Dejvid Bekam je 50. rođendan proslavio u luksuznom restoranu „Kor“ u Noting Hilu, a među zvanicama su bile brojne svetske zvezde poput Toma Kruza, Eve Longorije i Gordona Remzija.

„Video me je samo ako Nikola ne dođe“

Bruklin tvrdi da je njegov otac tek kasnije pristao da se vidi sa njim, ali pod, kako kaže, ponižavajućim uslovima.

– Na kraju je pristao da se vidimo, ali samo ako moja supruga ne bude prisutna. To je bio direktan šamar u lice – napisao je on.

Viktorija Bekam, Nikola Pelc Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Dodao je i da je situacija dodatno eskalirala kada je porodica kasnije boravila u Los Anđelesu.

– Tada su odbili da me vide uopšte – naveo je Bruklin.

„Godinama sam ćutao, sada govorim istinu“

U emotivnoj ispovesti, Bruklin je naglasio da je godinama pokušavao da porodične probleme zadrži daleko od javnosti.

– Dugo sam ćutao i činio sve da ove stvari ostanu privatne. Nažalost, moji roditelji i njihov tim nastavili su da se obraćaju medijima, zbog čega sam bio primoran da se prvi put javno oglasim i iznesem istinu – poručio je on.

Otkrio je i da ne planira pomirenje.

Foto: LISA O'CONNOR / AFP / Profimedia

– Ne želim pomirenje. Nisam pod ničijom kontrolom. Prvi put u životu stojim iza sebe – istakao je Bruklin.

Posebno se osvrnuo na tvrdnje da njegova supruga utiče na njegove odluke.

– Narativ da me moja žena kontroliše potpuno je izvrnut. Mi ne želimo život zasnovan na imidžu, pritiscima medija i manipulaciji. Želimo mir, privatnost i sreću za sebe i našu buduću porodicu – zaključio je Bruklin.

Video: Na ovoj plaži u Crnoj Gori letuju Bekamovi