Posle višegodišnjih spekulacija o ozbiljnom zahlađenju odnosa između Bruklina Bekama i njegove porodice, najstariji sin Dejvida i Viktorije Bekam rešio je da stavi tačku na nagađanja — i to brutalno iskreno.

U opširnoj objavi na Instagram storiju, 26-godišnji Bruklin javno se obrušio na svoje roditelje, a jedan deo njegove ispovesti posebno je uzdrmao javnost: prvi put je otvoreno potvrdio da je drama oko njegove svadbe 2022. godine bila stvarna i da je u njenom centru bila upravo — Viktorija Bekam.

„Nikola je ostala bez venčanice u poslednjem trenutku“

Bruklin je bez ulepšavanja otkrio da je njegova majka, iako je prvobitno bila oduševljena idejom da dizajnira venčanicu za snajuNikolu Pelc, u poslednjem trenutku povukla ručnu.

– Moja majka je otkazala izradu Nikolne venčanice u poslednjem trenutku, iako je Nikola bila presrećna što će nositi njen dizajn. To ju je primoralo da hitno pronađe drugu haljinu – napisao je Bruklin.

Iako se ranije pisalo da će bivša članica grupe „Spajs Grls“ lično dizajnirati venčanicu za snaju, Nikola Pelc je na kraju sudbonosno „da“ izgovorila u unikatnoj Valentino Haute Couture haljini.

Nikola je ranije pokušala da spusti loptu

Zanimljivo je da je sama Nikola još 2022. godine pokušala da smiri strasti. U intervjuu za „Varajeti“ objasnila je da nije bilo zle namere.

– Planirala sam da nosim haljinu Viktorije Bekam i zaista sam to želela. Međutim, nekoliko meseci kasnije shvatila je da njen atelje to ipak ne može da izvede, pa sam morala da izaberem drugu haljinu – rekla je tada glumica.

Naglasila je i da joj niko ništa nije zabranio.

Foto: Printscreen/ Instagram/ nicolaannepeltzbeckham

– Nije rekla da ne smem da nosim njenu haljinu, niti sam ja rekla da ne želim. Tu je sve počelo, a onda su drugi nastavili da nadograđuju priču – poručila je Nikola.

Ipak, iako je u trenutku veridbe nosila žutu haljinu sa potpisom Viktorije Bekam, odnosi su, po svemu sudeći, ubrzo krenuli nizbrdo.

Simbolika skrivene u venčanici

Valentino venčanica koju je Nikola nosila bila je zatvorenog kroja, sa čipkastim rukavicama do lakata i dugim velom. Poseban emotivni detalj dodala je njena majka, Klaudija Hefner Pelc, koja je iznenadila ćerku tako što je zamolila Valentino tim da u suknju ušije zlo oko i posebnu poruku plavim koncem, kao tradicionalno „nešto plavo“.

Dok je mlada blistala u belom, Viktorija Bekam se pojavila u kobaltno plavoj Versače haljini.

Obnova zaveta bez Bekamovih

Zanimljivo je i da tokom obnove bračnih zaveta u avgustu 2025. godine, kojoj porodica Bekam nije prisustvovala, Nikola nije birala dizajnersku kreaciju. Umesto toga, odlučila se za snažan porodični simbol — nosila je istu slonovača-haljinu sa spuštenim ramenima koju je njena majka nosila još 1985. godine, kada se udala za Nikolinog oca, milijardera Nelsona Pelca.

