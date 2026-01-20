Slušaj vest

Glumica Jelena Jovičić nedavno je otvoreno govorila o završetku svog drugog braka, naglašavajući da je odluka o razvodu bila rezultat dugog i teškog procesa, a ne trenutnog impulsa. Nakon sedam godina zajedničkog života, ona i njen drugi suprug Saša Vujisić odlučili su da svako krene svojim putem, a Jelena je ranije iskreno govorila o razlozima koji su do toga doveli.

Težak emotivni period nakon razvoda

Kako je priznala, razvod je na nju snažno uticao, tim pre što se sa sličnim iskustvom već jednom ranije susrela. Period koji je usledio bio je ispunjen preispitivanjem, unutrašnjim nemirima i pitanjima na koja nije imala jasne odgovore. Vremenom je shvatila da joj je potrebna profesionalna podrška, pa je pomoć potražila u psihoterapiji.

"Javili su se nemiri i pitanja na koja nisam umela da pronađem odgovore. Kada se to dogodi, čovek treba sam sa sobom da porazgovara i da bude vrlo iskren, da kaže sebi da li želi da tako nastavi ili da nešto menja. Iskreno, isprva nisam bila svesna šta mi to ne prija, samo sam znala da to više nije to", ispričala je glumica svojevremeno.

"Na Svetog Jovana sam shvatila da treba da nastavim sama"

Odluka da se razvede nije došla iznenada. Jelena je objasnila da je do nje sazrevala godinama, a da je prelomni trenutak nastupio tokom jednog praznika.

"Sećam se, bio je Sveti Jovan, bila sam sama, i posle tog unutrašnjeg dijaloga zaključila sam da dalje treba da nastavim sama. Oboje smo osećali neko nezadovoljstvo, nijedno od nas se očigledno nije više osećalo dobro. Odluku nisam donela stihijski, sazrevala je godinama. Čak smo poslednje leto proveli zajedno na moru sa decom, da bih posle toga uvidela da je razvod najbolje rešenje", govorila je Jelena Jovičić.

Kako su deca doživela razvod

Glumica je posebno istakla da joj je najteži deo celog procesa bio razgovor sa decom i njihovo suočavanje sa promenom porodične slike.

"Najteže mi je bilo da deci objasnim da ne želim više da živim tako i da oni shvate da nas dvoje nismo dobar primer, jer su oni deca. Ne znaju oni šta mi osećamo. Mislim da je brak roditelja deci primer da i oni kasnije svoje zajednice grade delimično po ugledu na taj model. Nisam želela da imaju pogrešnu sliku o odnosu partnera", rekla je Jelena.

Dodala je da su deca rastanak doživela različito, u skladu sa uzrastom i odnosom koji su imala sa roditeljima.

"Deci je naš rastanak u početku teško pao, naravno, svako dete bi volelo da njegovi otac i majka ostanu zajedno. Sin iz prvog braka Mateja je već veliki, ima 13 godina, i mogla sam da mu objasnim, dok je ćerka to teže podnela jer je reč o njenom tati", otkrila je tada.

Jelena Jovičić Foto: Nemanja Nikolić

Odluka da sebi dozvoli sreću

Na kraju, Jelena je naglasila da je iz celog iskustva izašla sa jasnom odlukom da u budućnosti više brine o sopstvenom miru i zadovoljstvu.

"Odlučila sam da ubuduće dozvolim sebi da budem srećna i zadovoljna osoba. Da na sadašnjeg partnera ne prenosim loša osećanja koja sam stekla iz prethodnih iskustava i da ih ostavim iza sebe. Nikada nije kasno da čovek bude srećan", zaključila je glumica.

