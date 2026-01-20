Slušaj vest

Rebeka Lus oglasila se povodom burne izjave Bruklina Bekama, u kojoj je javno napao svoje roditelje, Viktoriju i Dejvida Bekama. Nekadašnja lična asistentkinja Dejvida Bekama (48), koja je godinama unazad tvrdila da je imala aferu sa tada oženjenim fudbalerom, reagovala je na komentare na društvenim mrežama u ponedeljak uveče, nakon što je Bruklin objavio svoje saopštenje na Instagramu.

Prvo oglašavanje Bruklina Bekama o raskolu u porodici Foto: Printscreen/ Instagram/ brooklynpeltzbeckham

Podrška Bruklinu i komentar na račun porodice Bekam

Odgovarajući jednom pratiocu koji je sugerisao da bi mogla da oseti dodatnu potvrdu čitajući Bruklinove reči, Rebeka je napisala: "Tako sam srećna što se konačno zauzeo za sebe i javno progovorio! Jako mi je bilo žao njegove jadne supruge, jer predobro znam kakvi oni umeju da budu!"

Rebeka Lus Foto: Ian McIlgorm / dmg media / Profimedia, Good Morning Britain / Ferrari / Profimedia, Daily Mail Screenshot, EPA Tolga Akmen

U drugom komentaru dodala je: "Istina uvek izađe na videlo", ponovivši reči koje je i sam Bruklin upotrebio u svom saopštenju, kada je napisao: "Verujem da istina uvek izađe na videlo."

Stara afera koja je odjeknula svetom

Rebeka Lus, koja danas živi u Norveškoj sa suprugom i decom, dospela je u žižu javnosti 2004. godine, kada je tvrdila da je imala aferu sa tadašnjim šefom, Dejvidom Bekamom. Dejvid je te optužbe oduvek negirao, a o tom periodu govorio je i u Netfliks dokumentarnoj seriji objavljenoj u oktobru 2023. godine. Rebeka je tada izjavila da je serija pokušaj da se prikaže slika savršenstva koja nema veze sa stvarnošću.

Bruklinovo obraćanje javnosti i prekid odnosa sa porodicom

Rebekina podrška najstarijem sinu Dejvida i Viktorije Bekam usledila je svega nekoliko sati nakon što je Bruklin na Instagramu objavio saopštenje na šest stranica. U njemu je naveo da nema želju za pomirenjem sa porodicom i da se po prvi put u životu zauzeo za sebe.

Bruklin i njegova supruga Nikola Pelc (31) već mesecima su u centru porodičnog sukoba, zbog kojeg su izostali sa važnih porodičnih događaja, uključujući proslavu Dejvidovog 50. rođendana i dodelu viteške titule.

Bruklin Bekam i Nikola Pelc proslavili Božić bez njegove porodice
Bruklin Bekam i Nikola Pelc proslavili Božić bez njegove porodice Foto: Printscreen/ Instagram/ nicolaannepeltzbeckham

Tvrdnje o narušenim odnosima i svadbi

Bruklin je naveo da su problemi u porodici počeli još tokom priprema za njegovo venčanje u aprilu 2022. godine, tvrdeći da su Viktorija (51) i Dejvid neprestano pokušavali da naruše njegov odnos sa Nikolom. U izjavi je otišao i korak dalje, rekavši da je bio kontrolisan od strane porodice koja iznad svega vrednuje javnu promociju, kao i da je tek uz Nikolu pronašao mir i olakšanje, nakon godina borbe sa teškom anksioznošću.

Venčanica, prvi ples i obnovljeni zaveti

Bruklin je takođe tvrdio da je Viktorija u poslednjem trenutku odustala od izrade Nikolíne venčanice, kao i da je preotela njihov prvi ples, zbog čega se osećao toliko posramljeno da su on i Nikola prošle godine obnovili bračne zavete bez prisustva njegove porodice. Posebno se osvrnuo i na odnos sa ocem, navodeći da je bio u Velikoj Britaniji povodom Dejvidovog jubileja, ali da su njegovi zahtevi da se vide bili ignorisani, sve dok Dejvid nije pristao - pod uslovom da Nikola ne dođe.

"Ne želim pomirenje sa porodicom" 

Venčanje Bruklin Bekam i Nikole Pelc
Venčanje Bruklin Bekam i Nikole Pelc Foto: Printscreen/Instagram/nicolaaneepeltzbeckham

"Ne želim da se pomirim sa porodicom. Nisam kontrolisan, već se po prvi put u životu zauzimam za sebe", poručio je Bruklin.

Dodao je da su njegovi roditelji godinama kontrolisali medijski narativ o porodici, dok su performativne objave na društvenim mrežama, porodični događaji i neautentični odnosi bili sastavni deo života u koji je rođen.

Optužbe o pritiscima i brendu "Bekam"

Bruklin je dalje naveo da su ga roditelji, nekoliko nedelja pred venčanje, pritiskali i pokušavali da podmite kako bi potpisao dokument kojim bi se odrekao prava na svoje ime, što bi uticalo na njega, njegovu suprugu i njihovu buduću decu. Kako tvrdi, insistirali su da se to učini pre venčanja, jer bi tada ugovor stupio na snagu.

"Moje odugovlačenje uticalo je na isplatu novca i od tada se prema meni nikada nisu isto ponašali", napisao je.

Zaključio je da njegova porodica iznad svega vrednuje javnu promociju i sponzorstva, te da je brend "Bekam" uvek na prvom mestu.

Mir, privatnost i novi život

Dejvid Bekam, Viktorija Bekam
Dejvid Bekam i Viktorija Bekam proslavljaju Božić Foto: Printscreen/ Instagram/ victoriabeckham

Prema njegovim rečima, porodična ljubav često se merila time koliko se objavljuje na društvenim mrežama ili koliko brzo se odaziva na porodične foto-sesije, čak i nauštrb profesionalnih obaveza. Naveo je i primer kada je Nikola zatražila podršku Viktorije za pomoć raseljenim psima tokom požara u Los Anđelesu, ali je ona to odbila.

"Narativ da me supruga kontroliše potpuno je pogrešan. Mene su kontrolisali roditelji veći deo mog života", istakao je Bruklin, dodajući da je anksioznost s kojom je odrastao nestala tek nakon što se distancirao od porodice.

"Moja supruga i ja ne želimo život oblikovan slikom, medijima ili manipulacijom. Želimo samo mir, privatnost i sreću za nas i našu buduću porodicu", zaključio je Bruklin.

Nikola Pelc i omaž Valentinu Garavaniju

Dok je Bruklin objavljivao svoje saopštenje, Nikola Pelc se na Instagramu oprostila od modnog dizajnera Valentina Garavanija, koji je preminuo u Rimu u 93. godini, podelivši fotografije u njegovu čast.

(Kurir.rs/DailyMail)

