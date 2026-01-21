Slušaj vest

Valentino Garavani preminuo je u ponedeljak u Italiji i ostao je upamćen kao jedan od najromantičnijih dizajnera u istoriji mode.

Do penzije 2008. godine stvorio je prepoznatljiv estetski svet raskošnih krojeva, luksuznih materijala i bezvremenske elegancije.

Njegov život je jako bio interesantan javnosti, a ovih deset najzanimljivijih činjenica o ovom kreatoru dokaz su jedne posebne ličnosti koju je nosio sa sobom.

Strastvena ljubav prema psima

Valentino je bio poznat po svojoj posebnoj vezi sa psima rase mops, koje je smatrao članovima porodice. Često je isticao da su mu psi važniji od vlastitih modnih kolekcija.

Valentino Garavani Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Noćna ptica sa preciznim ritualima

Dizajner je voleo kasne sate, provodeći večeri uz telefon, televiziju i čitanje. Zbog toga je redovno spavao do kasno ujutro, uživajući u vlastitom ritmu života.

Crvena boja kao životna filozofija

Njegova slavna "Valentino crvena" nastala je iz fascinacije operom Karmen u Barseloni. Smatrao ju je simbolom snage, strasti i ženstvenosti koja nikada ne izlazi iz mode.

Opsesija savršenim stolovima

Valentino je pridavao veliku pažnju rasporedu sedenja i dekoraciji stolova prilikom večera. Nikada nije koristio bele stolnjake, već nežne pastelne tonove koji su naglašavali eleganciju ambijenta.

Valentino Garavani Foto: ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Modni dvojnik na rimskim ulicama

Jedna od neobičnijih priča vezanih za dizajnera jeste postojanje njegovog dvojnika u Rimu. Taj čovek je čak uspevao da ulazi na modne revije, glumeći samog Valentina.

Učenje kod najvećih u Parizu

Kao tinejdžer otišao je u Pariz gde je školovan na prestižnoj modnoj akademiji. Radio je s Jeanom Dessèsom i Guyem Larocheom, što mu je dalo temelj za otvaranje vlastite modne kuće.

Impresivna zbirka porcelana

Valentino je strastveno skupljao stari porcelan iz 1930-ih, posedujući više od stotinu kompleta. Iako jako vredan, porcelan je redovno koristio i u svakodnevnim obrocima.

Posebna veza sa Džeki Kenedi Onazis

Džeki Kenedi nosila je njegove kreacije u osetljivom razdoblju nakon atentata na supruga. Valentino joj je dizajnirao i venčanicu za brak sa Aristotelom Onazisom..

Džeki Kenedi i Aristotel Onazis Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Prezir prema modi osamdesetih

Iako je obožavao estetiku sredine 20. veka, Valentino je otvoreno kritikovao vlastite radove iz 1980-ih. Smatrao je da su preterani krojevi i naglašena ramena narušili eleganciju.

Filmska inspiracija iz mladosti

Još kao tinejdžer, Valentino se zaljubio u filmske dive i njihovu garderobu. Upravo su te slike s filmskog platna snažno uticale na njegov kasniji dizajnerski stil.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Modni dizajner priča o trendovima sa zapada: