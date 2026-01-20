Slušaj vest

Valentino Garavanipreminuo je juče. Bio je poslednji veliki monarh italijanske visoke mode i završni član takozvanog "svetog trojstva", koje su činili još Đani Versaće i Đorđo Armani. Njegov odlazak označio je kraj jedne epohe, ali je odmah otvorio i pitanje - kome ostaje ogromno bogatstvo koje je decenijama stvarao.

Ko nasleđuje carstvo Valentino

Valentino Garavani nije imao potomke, pa je pitanje nasledstva bilo tema o kojoj je, prema tvrdnjama bliskih saradnika, ozbiljno razmišljao poslednjih godina. Centralnu ulogu u upravljanju imovinom oduvek je imao Đankarlo Đameti, njegov dugogodišnji poslovni i životni saputnik, čovek koji je od samog početka bio ključna figura u izgradnji brenda. Zajedno su stvarali, ulagali i razvijali modnu imperiju, zbog čega se pretpostavlja da Đametiju pripada najmanje polovina ukupne imovine.

U galeriji pogledajte fotografije Valentina Garavanija:

1/7 Vidi galeriju Valentino Garavani Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia

Značajan deo nasledstva gotovo izvesno će pripasti i Brusu Huksemi, sa kojim je Valentino delio život skoro četiri i po decenije. Huksema je karijeru započeo kao model, potom postao potpredsednik modne kuće, a kasnije osnovao i luksuzni brend VBH. Valentino je imao i sestru Vandu, koja je preminula 1997. godine, a iza sebe je ostavila dva sina. Iako detalji testamenta nisu poznati javnosti, pretpostavlja se da su i oni uključeni u raspodelu nasledstva.

Imperija vredna milijardu i po dolara

U trenutku smrti, vrednost Valentino imperije procenjena je na oko milijardu i po dolara. Sam dizajner bio je zadužen za kreativni deo, dok je Đankarlo Đameti važio za poslovni um iza scene. Upravo zahvaljujući toj podeli uloga, iz njihove fabrike snova izlazilo je sve - od raskošnih haljina za crvene tepihe i dodele Oskara, do cipela, torbi, parfema i luksuznih modnih dodataka koji su brendu donosili stabilan i dugoročan profit.

Poslednju reviju visoke mode Valentino je priredio u Parizu 2008. godine, nakon čega se povukao u penziju. Od tada, vlasnička struktura kuće podrazumeva katarsku kompaniju "Mayhoola for Investments", koja drži 70 odsto udela, dok preostalih 30 odsto pripada francuskoj grupaciji "Kering", sa opcijom potpunog preuzimanja do 2029. godine.

Valentino Garavani Foto: Virginia Farneti / LaPresse / Profimedia

"Postoje kuće koje definišu epohe"

"Postoje kuće koje definišu epohe. Druge idu dalje i prevazilaze ih" - Ova misao savršeno oslikava Valentino brend, koji je od samih početaka u Rimu, krajem pedesetih godina, postao trajna referenca za luksuz, moć i sofisticiranost. Njegovo ime ostalo je sinonim za romantiku, perfekciju kroja i besprekoran ukus. Haljine sa njegovim potpisom nosile su princeze, holivudske dive i žene koje su modu doživljavale kao produžetak ličnosti. Jedna od prvih slavnih dama koje je obukao bila je Džeki Kenedi, večna ikona stila.

Zlatna prašina brenda Valentino

"Sviđa mi se patina prašine koja obavija ovaj brend. Prašina je dragocena", rekao je Alesandro Mikele kada je u proleće 2024. godine preuzeo kreativno vođstvo kuće, nakon odlaska Pjerpaola Pičolija. Ta zlatna prašina simbol je tradicije, vremena i neprolazne vrednosti koju je Valentino ugradio u svaki komad. Njegova vizija bila je jasna: uzdići ženstvenost kroz klasičnu eleganciju. Čiste linije, raskošni volumeni, bogat vez i besprekorna upotreba boja, naročito čuvene Valentino crvene, postali su njegov zaštitni znak i estetski kod koji traje decenijama.

Aristokratski život i nekretnine iz snova

Valentino Garavani živeo je poput starog evropskog aristokrate. Bio je veliki esteta, zaljubljenik u klasiku i eleganciju, a to se ogledalo i u njegovom impresivnom portfoliju nekretnina, čija je vrednost procenjena na oko 350 miliona dolara.

Valentino Garavani Foto: Maria Laura Antonelli / Zuma Press / Profimedia

Među njima su vila u Rimu nadomak Španskih stepenica, kuća iz 19. veka u Londonu, penthaus na Menhetnu, dvorac iz 17. veka u blizini Pariza, kao i šalet u Gštadu, u švajcarskim Alpima. Svaki prostor bio je uređen drugačije i nosio posebnu ličnu priču. U tu sumu nisu uračunate njegove vredne kolekcije umetničkih dela, koje je strastveno sakupljao.

Tiha filantropija bez reflektora

Iako o tome nije govorio javno, Valentino je bio posvećen filantrop. Godine 1990. osnovao je Akademiju "Valentino" u Rimu, kulturnu instituciju namenjenu izložbama i humanitarnim događajima. Kroz fondaciju koju je osnovao sa Đametijem, podržavao je umetnost, obrazovanje, očuvanje italijanskog kulturnog nasleđa, kao i inicijative u oblasti mode i dizajna. U dobrotvorne svrhe, bez ikakvog publiciteta, donirao je desetine miliona dolara, verujući da istinska filantropija ne traži aplauz.

Bogatstvo koje se ne meri novcem

Iza Valentina Garavanija ostaje mnogo više od bankovnih računa, luksuznih vila i poslovnih ugovora. Njegovo najveće nasleđe je trajno bogatstvo - estetsko, kulturno i kreativno, koje se ne troši i ne gubi vrednost. To je moda koja je prevazišla vreme i epohe, i ime koje će zauvek ostati upisano zlatnim slovima u istoriju svetskog stila.

Pogledajte video: Intervju sa Vericom Rakočević