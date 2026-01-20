Britni Spirs bez brushaltera u providnom bodiju šljapka sebe po zadnjici: Pevačica zabrinula fanove bizarnim ponašanjem
Britni Spirs još jednom je pokazala da ne mari za komentare i da se ne plaši da pokaže baš sve. Pop ikona je na Instagramu podelila provokativan snimak iz arhive na kojem pozira u crnom, providnom bodiju koji je u potpunosti istakao njenu figuru.
Kombinaciju je upotpunila čizmama do butina, crnim čokerom i upečatljivim širokim crvenim šeširom, dok se u ritmu hita „I Like It“ Kardi Bi vrtela, njihala kukovima i zavodljivo pozirala pred kamerom.
Pogledajte u galeriji viralne kadrove:
Snimak je ubrzo postao još provokativniji — Britni ispod bodija nije nosila brushalter, prelazila je rukama preko tela i u jednom trenutku uhvatila se za zadnjicu, koja je bila diskretno prekrivena emotikonima u obliku cveća. U nekoliko kadrova se naginje ka kameri, namešta šešir i namiguje objektivu, svesna da će svaki njen pokret izazvati reakcije.
Inače, video je prvi put objavila još u septembru 2025. godine, ali i danas izaziva jednaku pažnju javnosti.
Novi početak daleko od Holivuda?
Ova objava dolazi u trenutku kada strani mediji prenose da Britni planira potpuni zaokret u životu. Prema navodima izvora bliskih pevačici, ona je navodno ponovo uspostavila kontakt sa muzičkim mogulom Simonom Kauelom, što je dodatno podgrejalo spekulacije o njenom povratku muzici.
Posle turbulentne godine i konstantnog pritiska javnosti, 44-godišnja Britni, kako se navodi, ozbiljno razmišlja o tome da napusti Los Anđeles i okrene novi list — i to u engleskom selu.
Izvori tvrde da je privlače mir, privatnost i život daleko od Holivuda, ali i želja da se konačno distancira od porodičnih drama povezanih sa njenim dugogodišnjim starateljstvom koje je potreslo javnost.
Video: Bizarni video Britni Spirs