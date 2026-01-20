Slušaj vest

Britni Spirs još jednom je pokazala da ne mari za komentare i da se ne plaši da pokaže baš sve. Pop ikona je na Instagramu podelila provokativan snimak iz arhive na kojem pozira u crnom, providnom bodiju koji je u potpunosti istakao njenu figuru.

Kombinaciju je upotpunila čizmama do butina, crnim čokerom i upečatljivim širokim crvenim šeširom, dok se u ritmu hita „I Like It“ Kardi Bi vrtela, njihala kukovima i zavodljivo pozirala pred kamerom.

Pogledajte u galeriji viralne kadrove:

Britni Spirs u providnom bodiju tokom provokativnog plesa na Instagramu Foto: printscreen/Instagram/@britneyspears

Snimak je ubrzo postao još provokativniji — Britni ispod bodija nije nosila brushalter, prelazila je rukama preko tela i u jednom trenutku uhvatila se za zadnjicu, koja je bila diskretno prekrivena emotikonima u obliku cveća. U nekoliko kadrova se naginje ka kameri, namešta šešir i namiguje objektivu, svesna da će svaki njen pokret izazvati reakcije.

Inače, video je prvi put objavila još u septembru 2025. godine, ali i danas izaziva jednaku pažnju javnosti.

Novi početak daleko od Holivuda?

Ova objava dolazi u trenutku kada strani mediji prenose da Britni planira potpuni zaokret u životu. Prema navodima izvora bliskih pevačici, ona je navodno ponovo uspostavila kontakt sa muzičkim mogulom Simonom Kauelom, što je dodatno podgrejalo spekulacije o njenom povratku muzici.

Posle turbulentne godine i konstantnog pritiska javnosti, 44-godišnja Britni, kako se navodi, ozbiljno razmišlja o tome da napusti Los Anđeles i okrene novi list — i to u engleskom selu.

Britni Spirs
Foto: B4859 / Avalon / Profimedia

Izvori tvrde da je privlače mir, privatnost i život daleko od Holivuda, ali i želja da se konačno distancira od porodičnih drama povezanih sa njenim dugogodišnjim starateljstvom koje je potreslo javnost.

Ne propustitePop kultura"Uskoro ću vas iznenaditi" Sarkastična poruka Britni Spirs svojoj porodici: Brutalno oplela po njima
screenshot-20230822-195622-copy6465.jpg
Pop kulturaBritni Spirs u novoj epizodi piši-briši: Objavila snimak s jahte u kom skida bikini, pa otkrila da je doživela nezgodu (FOTO)
Britni Spirs
Pop kulturaBritni Spirs objavila nikad bizarniji video, pa nestala: Njen poslednji potez izazvao ozbiljnu paniku među fanovima
Britni Spirs
Pop kulturaCeo svet joj se klanjao, a onda je doživela nervni slom: Ušla je u frizerski salon i obrijala glavu, pa godine provela zatvorena
Britni Spirs je pred paparacima obrijala glavu
Pop kulturaBritni Spirs odgovorila na tvrdnje da joj je kuća prljava i zapuštena: Objavila snimak na kome se vide razbacane stvari (VIDEO)
screenshot-20230822-195622-copy6465.jpg
Pop kulturaPorodica čuvene pevačice u strahu nakon njenog jezivog snimka vožnje: "Gubi kontrolu, umalo je pregazila ženu"
Britni Spirs zabrinuta u automobilu

 Video: Bizarni video Britni Spirs

Bizarni video Britni Spirs Izvor: Instagram