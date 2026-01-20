Slušaj vest

Nakon meseci ćutanja i nagađanja, Bruklin Bekam, najstariji sin Dejvida i Viktorije Bekam, napokon je progovorio o tome šta se događa između njih...

Dugo vremena su važili za jednu od najskladnijih i najmoćnijih porodica u svetu slavnih, ali čini se da je besprekorna fasada porodice Bekam napokon pukla. Najstariji sin, Bruklin Bekam, nakon višemesečnih medijskih nagađanja i glasina o tihom ratu, odlučio je da prekine ćutanje. U eksplozivnoj izjavi objavljenoj na društvenim mrežama, izneo je niz šokantnih optužbi na račun svojih roditelja, Dejvida i Viktorije Bekam, jasno poručivši da ne želi pomirenje i da je napokon pronašao mir daleko od njih.

"Brend Bekam na prvom mestu"

U centru sukoba, kako tvrdi Bruklin, nalazi se toksična porodična dinamika u kojoj je javni imidž uvek bio važniji od iskrenih odnosa. U svojoj objavi optužio je roditelje da su decenijama pažljivo kontrolisali medijski narativ o svojoj porodici, stvarajući lažnu sliku idile.

- Performansne objave na društvenim mrežama, porodični događji i neautentični odnosi bili su stalna kulisa života u kom sam rođen - napisao je Bruklin, dodavši kako je "brend Bekam" uvek bio prioritet.

- Porodična "ljubav" odlučuje se prema tome koliko objavljujete na društvenim mrežama ili koliko brzo ostavljate sve kako biste se pojavili i pozirali za porodičnu fotografiju.

Kulminacija napetosti dogodila se oko njegovog raskošnog venčanja s glumicom i naslednicom Nikolom Pelc u aprilu 2022. godine, ceremonije koja je koštala oko četiri miliona evra. Bruklin tvrdi da su njegovi roditelji "neprestano pokušavali da unište" njegovu vezu još i pre samog venčanja.

Drama oko venčanice

Jedan od prvih javnih znakova nesuglasica bila je činjenica da Nikola nije nosila venčanicu s potpisom svoje svekrve, poznate modne dizajnerke. Iako je Nikola prvo izjavila da je želela da nosi Viktorijinu kreaciju, ali da njen atelje to nije mogao da realizuje, Bruklin je sada izneo drugačiju verziju priče.

- Moja mama je otkazala izradu Nikoline haljine u poslednjem trenutku, uprkos tome što je Nikola bila uzbuđena što će nositi njen dizajn, primoravši je da hitno pronađe novu haljinu - naveo je u izjavi, potvrdivši time višemesečne glasine o ratu između Nikole i Viktorije.

Još veći skandal, tvrdi Bruklin, dogodio se tokom same svadbene proslave. Optužio je majku da mu je "otela" prvi ples sa suprugom, trenutak koji su nedeljama planirali.

- Pred naših petsto gostiju, Mark Entoni me pozvao na podijum, gde je po rasporedu trebalo da se odigra moj romantični ples sa suprugom, ali umesto nje čekala me moja majka - napisao je.

- Plesala je vrlo neprimereno, a ja se nikada u životu nisam osećao neprijatnije i poniženije - naveo je. Prema tadašnjim izveštajima, Nikola je navodno u suzama napustila dvoranu.

Pokušaj "ucene" pre venčanja

Bruklin je takođe izneo tešku optužbu da su ga roditelji nedeljama pre venčanja "pritiskali i pokušavali da ga podmite" da potpiše ugovor kojim se odriče prava na sopstveno ime, što bi uticalo na njega, njegovu suprugu i njihovu buduću decu.

- Bili su uporni da potpišem pre datuma venčanja jer bi tada uslovi ugovora stupili na snagu. Moje odbijanje uticalo je na isplatu i od tada se nikada više nisu isto ponašali prema meni - naveo je.

Sukob je eskalirao do te mere da je Bruklin, prema izveštajima, svojim roditeljima poslao pravni dopis tražeći da sva buduća komunikacija ide isključivo preko advokata. Propustio je ključne porodične događaje, uključujući proslavu očevog 50. rođendana u maju prošle godine.

Tvrdio je da su on i Nikola doputovali u London kako bi proveli vreme s Dejvidom, ali on je navodno odbijao sve njihove pokušaje, osim ako se ne pojave na velikoj zabavi "sa stotinu gostiju i kamerama na svakom ćošku". Na kraju je, tvrdi Bruklin, pristao da se vidi s njim pod uslovom da Nikola ne dođe.

Dejvid Bekam, Viktorija Bekam Foto: Printscreen/Instagram/victoriabechkam

Krajem prošle godine, Bruklin je blokirao roditelje i braću na Instagramu. Njegov mlađi brat Kruz tada je javno demantovao da su roditelji prestali da ga prate. "Nije istina. Moja mama i tata nikad ne bi prestali da prate svog sina. Probudili su se blokirani... kao i ja", napisao je Kruz.

"Prvi put u životu nemam teskobu"

Odbacujući napise da njime manipuliše supruga Nikola, Bruklin je poručio: "Narativ da me supruga kontroliše potpuno je pogrešan. Moji roditelji su me kontrolisali veći deo mog života." Otkrio je da je odrastao s "ogromnom teskobom" koja je, kako kaže, nestala tek kada se distancirao od porodice.

Dejvid Bekam, Viktorija Bekam Foto: Getty-PA/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

- Prvi put u životu, otkako sam se udaljio od porodice, ta teskoba je nestala. Svako jutro se budim zahvalan na životu koji sam odabrao, pronašao sam mir i olakšanje - zaključio je Bruklin u svojoj izjavi, dodavši: "Moja supruga i ja ne želimo život oblikovan imidžom, medijima ili manipulacijom. Sve što želimo je mir, privatnost i sreća za nas i našu buduću porodicu."

