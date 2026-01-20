Slušaj vest

Ponovo je postao viralan snimak na kojem se vidi staloženaNikola Pelc kako je uvlače u porodičnu fotografiju Bekamovih, a mnogi na internetu tvrde da klip potvrđuje tvrdnje Bruklina Bekama o dugogodišnjoj zategnutosti njegove supruge s roditeljima.

Napetosti još od venčanja

Tenzije su očigledno tinjale dugo, a sada se ponovo deli video iz 2023. godine, godinu dana nakon Bruklinovog i Nikolinog venčanja, sa premijere Netflix dokumentarca o Bekamovima u Londonu. Na snimku se vide Dejvid i Viktorija Bekam kako poziraju kamerama sa Bruklinom pored sebe. Bruklin zatim pruža ruku van kadra da ohrabri Nikolu da se pridruži grupnoj fotografiji, na šta ona popušta, ali potom uputi napet pogled Viktoriji i Dejvidu.

Komentari ispod klipa glasili su: "Može li Viktorijino rame biti hladnije?", "Oni deluju tako neprijatno. Tužno", "Npetost je gotovo opipljiva", "Pa svi deluju srećno..."

Bruklin Bekam progovorio o porodičnoj svađi

Najstariji sin Dejvida i Viktorije Bekam, Bruklin, 26, u ponedeljak uveče je šokirao javnost otvorenim napadom na roditelje. On je na Instagramu objavio šestostranu izjavu u kojoj navodi da ne želi da se pomiri sa porodicom i da se prvi put u životu zauzima za sebe. Bruklin tvrdi da su njegovi roditelji "kontrolisali narative o našoj porodici".

Dodao je i: "Moji roditelji su neumorno pokušavali da unište moj odnos još pre našeg venčanja i to se nije zaustavilo."

U galeriji pročitajte prvo oglašavanje Bruklina Bekama o raskolu u porodici:

1/6 Vidi galeriju Prvo oglašavanje Bruklina Bekama o raskolu u porodici Foto: Printscreen/ Instagram/ brooklynpeltzbeckham

Porodične proslave izbegavane

Bruklin i njegova supruga Nikola u centru su sve dublje podele u porodici, koja je rezultirala time da su izbegavali sve značajne porodične proslave poslednjih meseci, uključujući Dejvidov, jubilarni 50. rođendan i dodelu viteškog priznanja. Bruklin je izjavio da su pukotine u porodici počele još tokom njihovog venčanja u aprilu 2022, kada je tvrdio da su njegova majka Viktorija i otac Dejvid "neprekidno pokušavali da unište njihov odnos".

Kontrola i oslobađanje od anksioznosti

U svojoj izjavi, Bruklin je otišao toliko daleko da je rekao da je "kontrolisan od porodice koja vrednuje javnu promociju iznad svega", i da je od kada je sa Nikolom, pronašao "mir i olakšanje" nakon borbe sa teškom anksioznošću. Bruklin je takođe optužio Viktoriju, koja ima sopstveni modni brend, da je otkazala pravljenje Nikoline venčanice u poslednjem trenutku i preuzela njihov prvi ples, što ga je toliko "poneko posramilo" da su odlučili da obnove zavete bez porodice prošle godine.

U galeriji pogledajte obnovu zaveta Bruklina i Nikole:

1/12 Vidi galeriju Obnova zaveta Nikole Pelc i Bruklina Bekama Foto: Printscreen/Instagram/nicolaaneepeltzbeckham

Sukobi sa ocem

On je takođe kritikovao oca, tvrdeći da je bio u Velikoj Britaniji za vreme proslave njegovog 50. rođendana, ali da su njegovi ponovljeni zahtevi da ga vidi ranije bili ignorisani i da je "kada je konačno pristao da ga vidi, to bilo pod uslovom da Nikola nije pozvana".

"Prvi put u životu nemam teskobu"

Odbacujući napise da njime manipuliše supruga Nikola, Bruklin je poručio: "Narativ da me supruga kontroliše potpuno je pogrešan. Moji roditelji su me kontrolisali veći deo mog života." Otkrio je da je odrastao s "ogromnom teskobom" koja je, kako kaže, nestala tek kada se distancirao od porodice.

"Prvi put u životu, otkako sam se udaljio od porodice, ta teskoba je nestala. Svako jutro se budim zahvalan na životu koji sam odabrao, pronašao sam mir i olakšanje," zaključio je Bruklin u svojoj izjavi, dodavši: "Moja supruga i ja ne želimo život oblikovan imidžom, medijima ili manipulacijom. Sve što želimo je mir, privatnost i sreća za nas i našu buduću porodicu."

Sve o porodično raskolu Bruklinovih možete detaljno pročitati OVDE.

Pogledajte video: Dejvid Bekam pravi pastirsku pitu