Optužbe koje su poslednjih dana uzdrmale javnost stavile su u centar pažnje ne samo čuvenog pevača Hulia Iglesijasa, već i njegovu porodicu, pre svega sina, Enrikea Iglesijasa.

Dok je 82-godišnji španski muzičar odlučno da se brani od ozbiljnih navoda, Enrike bira drugačiji put, tišinu i vidljivo distanciranje.

Hulio Iglesijas je, preko svog advokata Hosea Antonija Čoklana, zatražio da se odbaci prijava podneta protiv njega, tvrdeći da špansko pravosuđe nije nadležno za istragu jer su navodni incidenti prijavljeni kao događaji koji su se, prema optužbama, desili van Španije, u njegovim rezidencijama na Bahamima i u Dominikanskoj Republici.

Protiv pevača su, prema navodima, podnete teške optužbe koje uključuju trgovinu ljudima u svrhu prisilnog rada i ropstva, kao i seksualno uznemiravanje, seksualni napad i nanošenje telesnih povreda.

Prijave su podnele nevladine organizacije, a u dokumentu do kojeg je došao list El Pais, Iglesijas traži obustavu postupka, uz obrazloženje da bi prihvatanje ovakvog slučaja omogućilo podnosiocima da biraju jurisdikciju koja im najviše odgovara, što bi, kako se navodi, moglo naneti ozbiljnu reputacionu štetu pevaču upravo u Španiji.

Nakon nekoliko dana ćutanja, Hulio Iglesijas je izdao saopštenje u kojem je kategorično negirao sve optužbe, ističući da nikada nije "prisiljavao, zlostavljao ili iskazivao nepoštovanje prema bilo kojoj ženi", nazvavši navode "apsolutno lažnim".

Dok je njegova supruga Miranda Rajnsburger javno stala uz njega kratkom, ali snažnom porukom podrške "Uz tebe sam, uvek", reakcije unutar porodice nisu bile najbolje.

Posebnu pažnju izazvalo je ponašanje Enrikea Iglesijasa. Iako se od njega očekivala javna reakcija, svetska muzička zvezda nije dao nikakvu izjavu niti se direktno osvrnuo na optužbe protiv oca.

Umesto toga, nakon višednevne tišine, Enrike se oglasio objavom novog videa na svom zvaničnom Instagram profilu, bez komentara, bez objašnjenja. Mnogi su ovaj potez protumačili kao svesno distanciranje od porodične drame.

Ni njegova supruga, Ana Kurnjikova, nije ostala nema, već se nadovezala na suprugov komentar:

- Moje sunce - glasio je komentar koji je bio upućen njihovoj ćerkici koja je na snimku.

Ovakav stav dodatno dobija na težini ako se zna da su otac i sin u prošlosti imali složen odnos i da su, prema ranijim navodima, gotovo deset godina bili bez kontakta. Za razliku od Enrikea, njegova starija braća i sestre, Čabeli Iglesijas i Hulio Iglesijas Mlađi, otvoreno su i jasno izrazili podršku ocu.

U trenutku kada se Hulio Iglesijas suočava sa najtežim optužbama u karijeri, Enrikeova tišina postaje glasna poruka i podsećanje da ni slava, ni prezime ne garantuju jedinstvo kada se porodica nađe pod pritiskom javnosti.

