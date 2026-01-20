Slušaj vest

Bruklin Bekam je progovorio o svom zategnutom odnosu sa roditeljima, Viktorijom i Dejvidom Bekamom, otkrivajući detalje svog venčanja sa Nikolom Pelc i porodice koje su dovele do raskida.

Tvrdnje o „preuzimanju“ prvog plesa

Bruklin je tvrdio da je njegova majka Viktorija „preuzela“ njegov prvi ples sa suprugom, za koji kaže da je planiran nedeljama unapred i da je trebalo da bude intiman trenutak samo za mladence. Dodao je da se osećao „poniženo“ kada je Viktorija „neprikladno plesala pred svima“.

- Moja majka je preuzela prvi ples sa mojom ženom, koji je bio planiran nedeljama unapred uz romantičnu ljubavnu pesmu. Pred naših 500 gostiju, Mark Entoni me je pozvao na binu, gde je bio zakazan moj romantični ples sa suprugom, ali umesto toga, moja majka je čekala da pleše sa mnom.

Plesala je veoma neprikladno pred svima. Nikada se u životu nisam osećao neprijatnije i poniženije. Želeli smo da obnovimo naše zavete kako bismo stvorili nove uspomene na dan našeg venčanja koje će nas ispuniti radošću i srećom, a ne anksioznošću i stidom - naveo je.

Druga strana priče?

Međutim, izveštaj u američkom časopisu Vog drugačije opisuje ceremoniju.Prvi ples mladenaca bio je uz pesmu „Can’t Help Falling in Love“ južnoafričkog pevača Ljojsa, a Mark Entoni je nastupio kasnije, oko 23 časa. Bruklin je potom navodno pozvao majku na scenu, gde su mu se pridružili Dejvid i Harper, što je direktna suprotnost njegovoj tvrdnji da je „majka čekala da pleše sa njim“.

Kontroverza oko venčanice

Bruklin je takođe optužio Viktoriju da je „otkazala izradu Nikoline venčanice u poslednjem trenutku“, što je navodno primoralo mladu da hitno pronađe novu haljinu. Međutim, stilistkinja mlade Lesli Fremar je u članku za Vog izjavila da je haljina bila u izradi godinu dana i da je, nakon što je Viktorija rekla da njen atelje nije mogao da završi haljinu na vreme, Nikola otputovala u Valentino centar da finalizuje dizajn.

