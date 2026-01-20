Slušaj vest

Bruklin Bekam, najstariji sin Dejvida i Viktorije Bekam, javno je napao svoje roditelje putem Instagrama, te ih, između ostalog, optužio da su pokušali da sabotiraju njegov brak s Nikolom Pelc. U svom saopštenju, koje je objavio na nekoliko Instagram storija, rekao je da su njegovi roditelji "izvodili beskrajne napade" na njega "privatno i javno" i stavljali "brend Bekam" ispred svih ostalih porodičnih vrednosti.

Izvori bliski porodici osvrnuli su se na njegove tvrdnje, te su neki rekli da je "prekasno" da se Dejvid i Viktorija pomire sa sinom. Jedan od izvora dodao je i da je porodica bila "nemilosrdna" u stvaranju problema Bruklinu i njegovoj supruzi.

"Koliko god zvučalo ludo i neozbiljno, sve što je Bruklin rekao u svojoj izjavi je istina", istakao je izvor za Page Six. Na pitanje postoji li šansa da se Bruklin pomiri s roditeljima, dodao je: "Prekasno je... za sada. Dosta mu je."

Bruklin je u svojoj izjavi izneo šokantne detalje o odnosu s roditeljima, uključujući i sve što se događalo na njegovom venčanju s Pelc 2022. godine. Tvrdio je da je Viktorija, koja je inače modna dizajnerka, u poslednjem trenutku odustala od izrade Nikoline venčanice, zbog čega je ona morala "u panici da traži novu haljinu". Time je opovrgnuo ranije navode medija da je Nikola odbila da nosi Viktorijin dizajn.

Osim drame s venčanicom, Bruklin je optužio majku da je sabotirala njihov prvi ples. Napisao je da ga je pevač Mark Entoni pozvao na podijum, ali umesto da zapleše sa svojom izabranicom, njegova majka ga je čekala "kako bi plesala s njim". Optužio ju je i da je "plesala krajnje neprimereno pred svima", zbog čega mu je bilo izuzetno neprijatno.

Pojedini izvori rekli su da je Bruklin morao da objavi saopštenje zbog objavljenih izveštaja o tome da želi da se pomiri s porodicom. "Ne želim da se pomirim sa svojom porodicom. Niko me ne kontroliše. Zauzimam se za sebe prvi put u životu", poručio je Bruklin.

Iako su se mnogi u njihovom užem krugu nadali da će se odnosi u porodici popraviti, čini se da se to neće dogoditi u skorije vreme. "Na Dejvidu i Viktoriji je da priznaju deo svog ponašanja. Možda ne žele to da čuju, ali svaka reč Bruklinove izjave je istinita. Pokušali su da razdvoje Nikolu i Bruklina i pokušali su da šire priče. Bili su nemilosrdni – i što više navaljuješ na to, sve više pogoršavaš situaciju, a oni to nisu shvatali", istakao je izvor.

Drugi izvor je rekao da "dve stvari mogu biti istinite", ističući da je situacija postala nepodnošljiva jer Pelc "može da bude luda" i da želi da je sve po njenom, dok Viktorija može da bude "grozna" – a Bruklin zaglavljen između.

"Ceo moj život moji roditelji su kontrolisali priče u medijima o našoj porodici s performativnim objavama na društvenim mrežama, porodičnim događajima i neautentičnim odnosima", naveo je u jednom dilu. "U poslednje vreme sam svojim očima video dokle su spremni da idu kako bi u medije plasirali bezbroj laži, uglavnom na štetu nevinih ljudi, samo da bi očuvali sliku koju javnost o njima ima", dodao je.

Govoreći o saopštenju, jedan od izvora je rekao: "Dejvid i Viktorija pokušali su da razdvoje Bruklina i Nikolu, stalno su to radili. Ako vole Bruklina, imaju zanimljiv način da to pokažu. Imali su svaku priliku da se izvine i nisu to uradili", prenosi Jutarnji.hr.

Bruklin je u svojoj objavi naveo da su njegovi roditelji pokušali da "unište" njegovu vezu s Nikolom i pre venčanja. Tvrdio je da su ga roditelji nedeljama pre venčanja "neprestano pritiskali i pokušali da podmite" kako bi se odrekao prava na sopstveno ime.

"Pre nego što su se Bruklin i Nikola venčali, Viktorija je nazvala Buklina i rekla: ‘Tata ima jako važan projekat, moraš da potpišeš ovaj ugovor‘", ispričao je izvor. Bruklin je odbio da potpiše ugovor. Izvor iz industrije rekao je da je dogovor s Authentic Brands Groupom bio vezan za Dejvidovu prodaju većinskog udela u svojoj kompaniji, DB Ventures, za 269 miliona dolara 2022. godine, ali da dogovor nije značio ništa negativno za Bruklina.

"Sporazum koji bi Bruklin potpisao trebalo je da zaštiti njegova prava jer njegovi roditelji imaju komercijalne partnere koji imaju neka prava na ime Bekam, pa to osigurava da su deca izuzeta iz toga, naravno. To je potpuno standardno i služi zaštiti porodice. Bruklin je odlučio da ne potpiše sporazum, ali to ne menja ništa, jer, naravno, niko nikada ne bi ograničio njegova prava. Nažalost, Bruklin se dotad rešio svojih savetnika i slušao je samo Pelcine advokate koji ili nisu razumeli sporazum ili su namerno bili opstruktivni", rekli su u to vreme izvori.

Bruklyn je u svojoj objavi spomenuo i braću Romea Bekama i Kruza Bekama, te rekao da su oni "bili podstaknuti da ga napadaju na društvenim mrežama", a dodao je i da su ga "iznenada blokirali prošlog leta".

