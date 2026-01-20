Slušaj vest

Na današnji dan, 1984. godine, preminuo je Džoni Vajsmiler, legendarni američki sportista i glumac poreklom iz Banata, čovek koji je zauvek ostao upamćen kao najpoznatiji filmski Tarzan svih vremena, ali i kao jedan od najvećih plivača u istoriji sporta.

Poreklo iz Banata i spor oko mesta rođenja

Džoni Vajsmiler, rođen kao Johan Peter Vajsmiler, potiče iz Banata, ali i danas postoji spor oko njegovog tačnog mesta rođenja. Prema jednoj verziji, rođen je u selu Međa, gde danas stoji i njegov spomenik, dok druga verzija, koja se vodi u zvaničnim dokumentima, navodi da je rođen u selu Frajdorf, na teritoriji današnje Rumunije.

Sin doseljenika sa Balkana rođen je u tadašnjoj Austrougarskoj, na području koje danas pripada rumunskom Banatu, a tokom života je uspeo da se upiše u legendu i sporta i filma.

Plivačka čuda i olimpijska zlata

Tokom karijere Vajsmiler je postavio čak 67 svetskih rekorda, osvojio pet zlatnih olimpijskih medalja, ali i jednu bronzu u ekipnom takmičenju u vaterpolu, što malo ljudi zna.

Na Olimpijskim igrama u Parizu 1924. godine osvojio je zlato na 100 i 400 metara slobodnim stilom, kao i u štafeti 4×200 metara. Četiri godine kasnije, u Amsterdamu 1928, potvrdio je dominaciju osvajanjem još jednog zlata na 100 metara slobodnim stilom i zlata u štafeti 4×200 metara. Uz to, u Parizu je osvojio i bronzu u vaterpolu, što ga čini jednim od najsvestranijih sportista svog vremena.

Tajna plivačkog stila

Vajsmiler nikada nije želeo detaljno da objasni kako je uspevao da pobeđuje rivale, ali su stručnjaci kasnije razotkrili njegovu tehniku.

„Njegov stil plivanja uključivao je šest udaraca nogama za svaka dva zaveslaja rukama, uz savršenu sinhronizaciju. Snaga je dolazila iz povlačenja ruku – od trenutka dodira sa vodom pa sve do izrona“, objašnjavali su plivački eksperti.

U časopisu „SAGA“ ostao je zapisan i slikovit opis njegove tehnike:

„Plivao je savijenih leđa i glave, s ramenima i grudima iznad vode. Opušteno je pomerao glavu s jedne na drugu stranu, visoko podizao laktove i snažno zabijao ruke u vodu.“

Tarzan koji je zasenio rekorde

Iako je bio vrhunski sportista, Vajsmiler je ostao upamćen po 12 uloga Tarzana, u filmovima koji se gledaju i gotovo jedan vek kasnije. Sam se često čudio kako je jedna, po njemu banalna, uloga uspela da ga proslavi više nego svi svetski rekordi.

„Kao da sam krao novac. Plivao sam i nisam morao mnogo da govorim. Kako je moguće da se tip penje po drveću, kaže ‘Ja Tarzan, ti Džejn’ i zaradi milione“, govorio je kroz šalu.

Poslednje godine i neobična sahrana

Godine 1974. slomio je kuk i nogu, a tri godine kasnije doživeo je nekoliko moždanih udara. Bolovao je i od srca, pa je poslednjih pet godina života proveo u bolnici u Las Vegasu.

Direktor bolnice se navodno žalio da je Vajsmiler noću plašio pacijente imitirajući Tarzanov krik. Preminuo je u Akapulku, a na sahrani mu je, prema njegovoj želji, tri puta pušten čuveni Tarzanov urlik.

Tajna koju je odneo u grob

Još jednu veliku tajnu Vajsmiler nikada nije javno priznao. Porodica je kasnije otkrila da je promenio mesto rođenja u dokumentima kako mu ne bi bilo zabranjeno učešće u američkim kvalifikacijama. Umesto podataka iz Banata, navedeno je mesto rođenja njegovog brata, koji je rođen u SAD. Istinu je otkrio njegov sin Džoni Junior – tek posle očeve smrti.

Heroj izvan bazena

Džoni Vajsmiler nije bio samo šampion i filmska zvezda – bio je i heroj. Tokom 1926. godine, nakon pobede na rečnom maratonu od 3,2 kilometra, zajedno sa bratom Piterom spasao je putnike sa broda „Tha Favorite“, koji je počeo da tone.

Na brodu je u panici bilo 71 putnik. Braća su bez razmišljanja skočila u vodu. Džoni je plivao, ronio i izvlačio ljude, dok je Piter davao veštačko disanje. Izvukli su 20 ljudi, od kojih je 11 preživelo. Sutradan je Vajsmiler ponovo pobedio na maratonu.

Pismo koje govori sve

Trideset pet godina kasnije stiglo mu je pismo jednog od preživelih:

„Imam sedmoro dece i jednog dana i oni će imati svoju decu. Ovaj krug života trajaće dok god Bog da. Ali samo vi, gospodine Vajsmiler, odgovorni ste za to čudo, jer ste me spasili od sigurne smrti i omogućili mi da živim, volim i imam porodicu.“

