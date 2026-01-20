Slušaj vest

Glumac Enis Bešlagić već godinama osvaja publiku osmehom, toplinom i iskrenošću. Međutim, ovih dana zabrinuo je javnost objavama na društvenim mrežama iz bolnice, u kojima je govorio o svom zdravstvenom stanju, ali i uputio snažnu poruku o važnosti zdravlja, prevencije i lične odgovornosti.

Ipak, kako objašnjava, njegova namera nije bila da izazove strah, već da javnost podseti na nešto što često ostaje po strani - brigu o zdravlju.

- Ja sam to želeo da uradim jer su uglavnom sve objave na društvenim mrežama takve da poručuju svi smo super, sve je divno i krasno. Onda sam nekako poželeo da sve te ljude koji me prate malo podsetim na zdravlje, kako na svoje, tako i na njihovo. Prevencija je jako bitna - započinje razgovor Enis Bešlagić za Blic.

Preventivni pregledi i njihovo značanje

Objašnjava da je odluka da ode na preglede bila isključivo preventivna, ali i da su upravo ti pregledi pokazali koliko je važno reagovati na vreme.

- Otišao sam preventivno da uradim neke preglede - gastroskopiju i kolonoskopiju. To su pregledi koje ne možete da obavite običnim ultrazvukom, nego zaista morate kamerom sve detaljno da pregledate. Bio sam srećan što sam to uradio na vreme, jer su otkriveni neki sitni detalji koji su lako rešivi kad se otkriju na vreme.

Svestan je, kaže, koliko su upravo takve stvari, kada se zanemare, znale da imaju tragične posledice.

Enis Bešlagić se oglasio iz bolnice Foto: printscreen/Facebook/enisbeslagic

- Nažalost, vidimo da su te iste stvari odnele mnoge naše ljude, i sa estrade i iz sveta, samo zato što se nisu na vreme pregledali. Želeo sam time da stavim akcenat na to i da malo zapitam ljude. Posle su mi mnogi rekli: "Moram i ja to da uradim." Drago mi je da je to tako odjeknulo.

Reakcija javnosti i lična poruka

Posebno mu je, priznaje, značilo to što je reakcija bila iskrena i ljudska.

- Drago mi je bilo i što su se ljudi zabrinuli. To znači da nešto vrediš kad se ljudi brinu za tebe.

Zdravlje, zaključuje, prečesto ostaje na dnu liste prioriteta.

- Nama zdravlje uglavnom nije na prvom mestu. Kad nešto zaboli, onda ideš kod lekara. A često ne vidimo te naše unutrašnje lampice kao što ih vidimo u autu. Kad se u kolima upali lampica, odmah idemo kod servisera. Znamo tačno šta se upalilo na motoru, a nemamo pojma šta se dešava u nama.

Enis Bešlagić otkrio stvar o Halidu Bešliću Foto: printscreen YT

Odgovornost javnih ličnosti

Zato smatra da i ljudi iz javnog života imaju posebnu odgovornost.

- Mislim da je i naša dužnost, svih nas koji se bavimo javnim poslom, da i taj segment nekako promovišemo.

Danas, ističe, nema razloga za brigu.

- Sada sam dobro. Sve je u redu i nastavljam dalje sa turnejom.

(Kurir.rs/Blic)

