Slušaj vest

Dejvid Bekam prekinuo je ćutanje nakon Bruklinovih šokantnih tvrdnji iznetih u ponedeljak uveče, rekavši da su njegova deca na društvenim mrežama "pravila greške".

Govoreći uživo u finansijskom programu CNBC-ja, "Squawk Box", Dejvid je rekao: "Uvek sam govorio o društvenim mrežama i moći društvenih mreža… i u dobrom i u lošem smislu. Ono čemu deca danas imaju pristup može biti opasno. Ali ono što sam lično primetio, naročito kod svoje dece, jeste da društvene mreže koriste iz pravih razloga", rekao je bivši fudbaler, te dodao:

U galeriji pročitajte oglašavanje Bruklina Bekama o raskolu u porodici:

1/6 Vidi galeriju Prvo oglašavanje Bruklina Bekama o raskolu u porodici Foto: Printscreen/ Instagram/ brooklynpeltzbeckham

"Uspeo sam da iskoristim svoju platformu i broj ljudi koji me prate, za UNICEF. I to je bilo najmoćnije sredstvo da se ljudi upoznaju sa onim što se širom sveta dešava deci. I pokušao sam da isto uradim i sa svojom decom – da ih edukujem. Prave greške, ali deci je dozvoljeno da prave greške. Tako uče. To je ono što pokušavam da naučim svoju decu – ponekad morate da im dozvolite i da naprave te greške“, prenosi Daily Mail.

Prvo pojavljivanje Dejvida Bekama od svađe sa sinom Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Njegove reči usledile su dan nakon što se Bruklin oglasio na Instagramu i insistirao da nema želju da se pomiri sa porodicom, navodeći da se "po prvi put u životu" zauzima za sebe.

Bruklin i njegova supruga Nikola Pelc (31) nalaze se u centru porodičnog razdora, zbog kog su poslednjih meseci ignorisali sva važna porodična okupljanja, uključujući jubilarni 50. rođendan njegovog oca Dejvida, kao i dodelu viteške titule.

Video: Dejvid Bekam sprema pastirsku pitu