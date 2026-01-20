Slušaj vest

Vest da je juče preminuo kultni dizajner Valentino označila je kraj jedne ere, a ta era bila je obeležena definicijom glamura 20. veka, Rosso Valentino bojom i bezvremenskim haljinama, koje su opčinile i Odri Hepbern i Džeki Kenedi, ali i modne ikone današnjice poput Gvinet Paltrou i Džulije Roberts.

Veličanstveno je u njegovim modelima izgledala i princeza Dajana sa kojom ga je spajalo i prijateljstvo, što je inače bilo uobičajeno za Garavanija. Lako bi se sprijateljio sa onima koji su nosile njegove modele, pa ne čudi što su se sinoć na društvenim mrežama od velikog kreatora opraštali brojni poštovaoci i prijatelji, od Klaudije Šifer do Sidni Kraford.

Princeza Dajana je više puta u javnosti nosila Valentino haljine, a sa slavnim dizajnerom družila se iza kamera, pa je u septembru 1990. boravila na njegovoj privatnoj jahti T.M. Blue One. Brod je nazvan po inicijalima roditelja kultnog dizajnera, Tereze i Maura.

Valentino Garavani Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Nastala je tako sada već nezaboravna fotografija princeze Dajane, a svet je tu sliku video nekoliko decenija nakon što je zabeležena, 2020. dok se emitovala Netfliksova drama "Kruna", inspirisana britanskom kraljevskom porodicom.

Čuvala se u tajnosti da bi je na Instagramu objavio Đankarlo Đameti, suosnivač i počasni predsednik modne kuće Valentino, koji je prvo bio ljubavni partner sa Valentinom Garavanijem, tokom šezedeetih i sedamdesetih godina prošlog veka, da bi postali životni partneri i najbolji prijatelji. I prijateljstvo je trajalo sve do Valentinove smrti.

Đameti se sinoć oprostio od Valentina ovom fotografijom i jednom rečju: "Zauvek".

Princeza Dajana blista od lepote i sreće

Đankarlo Đameti, koji je sa Valentinom činio neraskidivo "pleme", kako su ih nazivali, poručio je na Instagramu da nas je "Kruna" podsetila na borbu princeze Dajane pa je naglasio da su slike nje u crvenim Valentinovim haljinama pokazale njenu slatku i nasmejanu stranu.

Objavio je dve fotografije Lejdi Di u crvenim haljinama, sliku na kojoj je sa Dajanom i Valentinom, kao i fotografije gde princeza pozira u kupaćem kostimu, u društvu dizajnera i princa Kirila od Bugarske i njegove bivše supruge Rosario Nadal, koja je bila muza slavnog dizajnera.

Dajana pleni lepotom na tim fotografijama, koje su dokaz koliko je njen stil van kamera bio efektan i primer neodoljivog šika.

Princeza Dajana, Valentino Foto: Printscreen/Instagram/giancarlogiammetti

Slika je nastala u Italiji, osam godina nakon što se Dajana udala za Čarlsa i dve godine pre njihovog razvoda. U to vreme princ od Velsa, a sadašnji britanski kralj bio je uveliko u vezi sa Kamilom Parker Bouls, kojom se oženio 2005, osam godina nakon što je Lejdi Di poginula u saobraćajnoj nesreći u Parizu, zajedno sa verenikom Dodijem al Fajedom.

Dajana je 1990. imala romansu sa Džejmsom Hjuitom, koga godina prozivaju da je biološki otac njenog mlađeg sina Harija, što je on negirao. Podsetimo, sa Čarlsom je dobila i sina Vilijama koji je navodno bio sa majkom na Valentinovoj jahti.

Očigledno je da je Dajana uživala u društvu slavnog Valentina, a to koliko je bio divan prijatelj, naglasila je sinoć i Oskarovka Gvinet Paltrou na Instagramu, ističući da ju je diazjner savetovao da uvek na večeri makar "stavi malo maskare",a ona njegov "bezobrazan smeh" nikada neće zaboraviti.

Bivša bugarska princeza bila muza Valentina

Prijatelj sa Valentinom bio je i princ Kiril od Bugarske, sin poslednjeg bugarskog cara Simeona II i Margarite Gomez-Asebo. Smatra se jednim od najelegantnijih članova evropskog plemstva.

Njegova bivša supruga sa kojom je bio u braku od 1989. do 2009. godine, bila je jedna od najpoznatijih muza Valentina Garavanija. Često je nosila kreacije čuvenog Italijana i često sa mužem boravila na jahti T.M. Blue One.

Valentinova moda bila je zaslužna što su se Kiril i Rosario smatrali najstilizovanijim aristokratskim parom. Nova kolekcija italijanske modne kuće čiji je kreativni direktor Alesandro Mikele novim kolekcijama vraća romantizam i eleganciju 80-ih, kojom je plenio bivši par.

