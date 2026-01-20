Slušaj vest

Ešton Kučer se osvrnuo na staru medijsku priču o higijenskim navikama njega i supruge Mile Kunis, koja ih prati još od leta 2021. Rasprava se tada zakotrljala nakon njihovog gostovanja u podkastu "Armchair Expert", a glumac je sada priznao da su njihovi komentari otišli predaleko, piše Unilad.

"Potpuno suludo"

Gotovo četiri i po godine kasnije, Kučer je u intervjuu za People rekao da je cela priča postala preterana. "To je bilo potpuno suludo. U jednom trenutku smo bacili komentar, a ljudi su odmah krenuli: 'Smrdi li? Oseti li se?'", rekao je Kučer.

Kako se navodi, kasnije je situaciju objašnjavao i kolegama Entoniju Ramosu i Džeremiju Popu. "To je bio komentar u podkastu, davno… a ljudi sad tvrde: 'Oni se ne tuširaju.' A ja kažem: 'Tuširam se. Idem u teretanu i onda se tuširam.'" Ramos je pritom potvrdio da se Kučer zaista tušira.

Kako je sve krenulo

Kunis je u podkastu ispričala da se ne "sapuna" svaki dan. "Ne perem telo sapunom svaki dan. Ali perem pazuhe, grudi, intimne delove i stopala", rekla je. Kučer se nadovezao u sličnom tonu: "Svaki dan operem pazuhe i prepone, a ostalo ne baš svakodnevno."

Par je tada dodao i da ni svoju decu ne kupaju svaki dan, što je na društvenim mrežama izazvalo lavinu komentara. U raspravu su se uključile i druge poznate osobe, među njima Dvejn Džonson i Kardi Bi.

Kod njih su vrata uvek otvorena

Kunis je ranije za E! News govorila i o drugim navikama u kući, otkrivši da kod njih gotovo sva vrata stoje otvorena, uključujući i kupatilo.

"Kod nas u kući nema zatvorenih vrata, pa ni na kupatilu", rekla je. Objasnila je da im je to pomoglo da pred decom "telesne funkcije" ne budu tabu. "Na bolje ili na gore, svi smo kao porodica prihvatili da je to nešto sasvim normalno."

Glumica je dodala: "Nikad nisam mislila da ću biti osoba koja može na WC s otvorenim vratima." Kaže i da zatvaranje vrata ne bi puno promenilo jer bi neko ionako stalno kucao, "svako malo".

