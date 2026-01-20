Slušaj vest

Italijanska modna kuća Valentino juče je zvanično saopštila da je osnivač ovog brenda i čuveni kreator Valentino Garavani preminuo.

Slavni dizajner, koji je jedan od vizionara koji su definisali stil 20. veka i postavili temelje za savremenu modu, preminuo je u 94. godini u Rimu, gde će biti i sahranjen 23. januara.

Valentino Garavani je bio jedna od najcenjenijih imena u modnoj industriji decenijama, a njegove kreacije su nosile najveće zvezde različitih era.

Skoro čitave njegove karijere, Garavani je imao podršku svoje najveće, ili jedine, bolje rečeno, ljubavi. Nakon osam godina rada u Parizu i povratka u Italiju, sopstvenu modnu kuću je osnovao 1960. godine, iste one u kojoj je započeo vezu s Đankarlom Đametijem. Iako su u međuvremenu raskinuli 1972, oni su ostali jedan uz drugog do kraja Garavanijevog života.

Oni su se u dokumentarnom filmu "Valentino: Poslednji imperator" (2008) pred kamerama prisetili kako je počela njihova priča.

Valentina i Đankarla je spojila sudbina

Valentino je Đankarla, tada studenta arhitekture, upoznao 31. jula 1960, u rimskom lokalu Café de Paris i nakon što su popričali Đameti je odvezao kreatora kući svojim fijatom. Već sutradan, Đankarlo je otputovao na odmor na Kapri, gde je, 10 dana kasnije, sasvim slučajno sreo Valentina.

Time je počelo prijateljstvo koje je uskoro preraslo u ljubav, a Đameti je ubrzo napustio studije kako bi postao Valentinov poslovni i životni partner.

– Tada smo bili veoma siromašni, nismo imali novca da angažujemo mnogo ljudi, pa smo morali da radimo sve. Na početku, sećam se, čak smo lično merili tkanine pre nego što smo ih slali fabrikama. Mislim da su entuzijazam, hrabrost i ljubav koja je postojala između nas sve omogućili – rekao je Đameti jednom prilikom.

U tenutku kad se Đankarlo uključio u početak rada brenda, Valentinova finansijska situacija nije bila idealna. U roku od godinu dana se jedan od saradnika Valentinovog oca koji je ulagao u brend povukao iz posla zbog previsokih troškova.

Međutim, 1961. godine Elizabet Tejlor, koja je boravila u Rimu zbog snimanja "Kleopatre", odlučila je da ponese Valentinovu belu haljinu za premijeru filma "Spartak" i počelo je novo životno i poslovno poglavlje za ovaj ovaj par.

– Zajedno smo rasli tako da ne možemo da se razdvojimo... Ako se bilo šta dogodilo Valentinu, dogodilo se i meni – kaže Đankarlo.

Delovalo je kao da granice ne postoje, a Đankarlo Đameti je razvijao svoje poslovne veštine i uspešno vodio brend zajedno s modnim magom.

Povukao je niz mudrih poslovnih odluka, poput sklapanja vrlo unosnih ugovora za prodaju neočekivanih proizvoda s "Valentinovim" logotipom na japanskom tržištu. Kada kažemo neočekivanih, mislimo prilično iznenađujućih – uključujući i ve-ce šolje. Kada su ga pitali kako je moguće da jedan tako elegantan brend prodaje šolje za toalet, Đankarlo je imao spreman i jasan odgovor.

Đankarlo i Valentino Foto: zz.arch Garcia/Starface / imago stock&people / Profimedia

– Imam samo jednu reč za vas – novac – objasnio je to jednostavno.

Posao je napredovao, Valentino se izdvojio kao jedan od vodećih imena u svetu mode, ali je romantike između Đankarla i Valentina bilo sve manje. Uspesi su se nizali, njihovo bogatstvo i uticaj su rasli, ali je ljubav, u onom romantičnom smislu, počela da se gasi.

– Imao sam samo 30 godina kad se fizički deo naše veze okončao i na početku mi je bilo teško. Morali smo da rešimo probleme s ljubomorom, ali bili smo odrasli ljudi i znamo da vreme može da reši svaku poteškoću. Uvek smo hteli da budemo najbolji jedan za drugog – izjavio je Đankarlo u intervjuu za Vanity Fair.

Đankarlo i Valentino Foto: Mimmo Chianura / Avalon / Profimedia

Raskid im je doneo nov početak i doživotno prijateljstvo

Kako je Đankarlo otkrio u memoarima, 1973. godine Valentino je u Brazilu upoznao 19-godišnjeg Karlosa Souzu i započeo vezu s njim. Ona je trajala neko vreme pre nego što se Souza 1983. oženio brazilskom lepoticom Šarlen Šorto.

Ipak, nije bilo burnih svađa već su se svi sprijateljili: Valentino i Đankarlo su nastavili prijateljstvo i saradnju, a čak su kasnije bili kumovi Souzinim sinovima. Brazilci su se razveli 1990, a potom su oboje radili u PR sektoru za Valentino.

Garvani je potom početkom osamdesetih započeo vezu s Brusom Hoeksemom, koji je karijeru počeo kao model, ali je kasnije postao potpredsednik njegove kompanije.

Đankarlo i Valentino Foto: Christophe ARCHAMBAULT / AFP / Profimedia

Prema Đametijevim rečima, Brus, Karlos i Šarlen su izgradili "pravu porodicu", a kasnije su proširili svoje "pleme" novim članovima koji su radili za Valentino.

– Ovo nije priča o novcu ili modi. Ovo je priča o ljubavi – rekao je jednom prilikom Đankarlo o svom odnosu s Valentinom.

