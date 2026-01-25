Slušaj vest

Radnja je smeštena u period oko 100 godina pre događaja iz "Igre prestola" ("Game of thrones"), odnosno 70 godina nakon serije "Kuća zmaja".

U tom trenutku u istoriji Vesterosa, kuća Targarjen je i dalje na vlasti, a kraljevstvo uživa u relativnom miru. Nova serija dodatno produbljuje bogati fantazijski svet koji je Martin godinama gradio.

Prva epizoda serije je premijerno prikazana u nedelju i gledaoce je odvela u doba mnogo pre nego što je Džejmi Lanister ubio Ludog kralja Ejrisa, čime je srušena vladavina Targarjena i započet rat za Gvozdeni presto. Nakon emitovanja prve epizode, društvena mreža X brzo se ispunila komentarima fanova koji su podelili svoje prve utiske o seriji. Većina reakcija ističe sporiji ritam i snažan fokus na likove, što mnogi vide kao osveženje u odnosu na prethodne naslove iz franšize.

"`Vitez sedam kraljevstava` je šarmantan povratak u svet `Pesme leda i vatre`. Nema ratova dinastija, nema zmajeva samo običan čovek, ser Dankan Visoki, i njegov štitonoša Ega, viđeni očima malog sveta. Prva epizoda je vedra, intimna i tiho posebna", "Je*eni Lionel Barateon, je*eno biseksualni, drzak tip i ti prokleti jelenski rogovi! Već obožavam `Viteza sedam kraljevstva`, toliko je osvežavajuće", "Premijera `Viteza Sedam Kraljevstava` bila je fantastična! Scena u kojoj ser Dank uzima Ega za svog štitonošu rasplakala me je. Kao ljubitelj knjige, mogu da kažem da je ova epizoda u potpunosti opravdala očekivanja. Prava majstorska lekcija u pripovedanju u svetu `Igre prestola`", samo su neki od komentara na društvenoj mreži Iks.

Bilo je i onih kojima je sporiji tempo zasmetao.

"Serija je lepa i dobro odglumljena, ali je ritam znatno sporiji nego u ‘Igri prestola’. Nije za one koji očekuju stalnu akciju", ocenio je jedan korisnik mreže Iks.

"Vitez Sedam kraljevstava": potomci Reneire i svet običnih ljudi

Prva sezona serije „Vitez Sedam kraljevstava“ zasnovana je na noveli "Živi vitez" (The Hedge Knight), čija je radnja smeštena u 209. godinu AC, gotovo osam decenija nakon završetka građanskog rata.

Priča prati Ser Dankana Visokog (Danka), siromašnog viteza bez zemlje i titule, i njegovog mladog štitonošu Ega. Dank je odrastao u Buvičjoj jami, najsiromašnijem delu Kraljeve Luke, a odgajio ga je Ser Arlan od Penitrija.

Iako je fokus na običnim ljudima, radnja se ukršta sa sudbinama moćnih. Na turniru u Ešfordskom polju, Dank upoznaje princa Bejlora Targarjena, naslednika Gvozdenog prestola i Ruku kralja.

Bejlor je čukununuk kraljice Reneire i princa Dejmena Targarjena. Na turniru se pojavljuju i drugi članovi porodice: Bejlorov sin Valar, njegov brat Mejkar, kao i Mejkarov sin Aerion.

Ovo je nezgodan period za Targarjene. Iako su još uvek na vlasti, zmajevi su izumrli, a njihova moć i simbolička i stvarna, ozbiljno je narušena. Narod sve otvorenije dovodi u pitanje njihovo pravo da vladaju.

Kako jedan lik u seriji kaže, Targarjeni su za mnoge "incestni stranci, krvni čarobnjaci i tirani". Bez zmajeva, njihova pozicija nikada nije bila krhkija.

