Slušaj vest

Rodžer Federer koji se u septembru 2022. penzionisao i završio karijeru profesionalnog tenisera, vratio se ove godine na Australijan open (18. januar - 1. februar), ali samo za revijalne mečeve kakav je odigrao pre tri dana tokom ceremonije otvaranja turnira u Melburnu.

Mirka Federer gledala je taj meč, stilizovana na svoj prepoznatljiv način. Ako je neko do sada i sumnjao da gospođa Federer ne voli teksas jakne, sada se uverio u suprotno. Rodžerova supruga je mnogo puta nosila ovaj odevni komad dok je pratila sportska nadmetanja svog muža.

Jednostavno modno izdanje ukrasio je astronomski skup sat, koji je ponela i dok je posmatrala trening Federera. Bila je tada sa ćerkama bliznakinjama Majlom Rouz i Šarlin Rivom (17), a u Melburnu su i sinovi čuvenog para, blizanci Leo i Leni (12).

Čudo od sata moralo je da dođe do izražaja, a radi se o satu Rolex Daytona “Tiffany Diamond" . Procenjuje se da je tržišna cena ovog sata oko 750.000 dolara. Izvorna maloprodajna ceena iznosila je 212.000 dolara.

Mirka Federer Foto: William WEST / AFP / Profimedia

Velika razlika između originalne maloprodajne cene i trenutne tržišne cene nastala je jer je sat izuzetno redak ali i izuzetno tražen na tržištu luksuznih satova.

I prvi i drugi iznos je frapantno visok, a kako postoji tražnja za ovim satom, jasno je da i te kako ima bogataša koji mogu da ga priušte.

Ako bi se ikako mogla opravdati cena, navode se karakteristike sata koji je napravljen od 18-karatnog žutog zlata i ima upečatljiv "Tiffany Blue" (tirkizni) brojčanik od dijamanata.

Sat krasi i trapezoidni okvir sa dijamantima i osam satnih markera takođe sa dijamantima.

Dijamantski sat se ne može naći u katolozima i spada u "poverljiv" model iy Rolex kolekcije za prošlu godinu. Kolekcionari jure za njih, a Mirka u svojoj kolekciji ima čitav niz primeraka sa oznakom kultnog brenda.

Rodžer i Mirka Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Rolex carstvo Mirke Federer

Mirka Federer koju često kritikuju zbog stila odevanja, a kritike dobija i kada nosi odeću najprestižnijih brendova, ne želi da pogreši kada je reč o izboru satova pa bira samo one najskuplje.

Nosila je i Rolex Day-Date 40 "Emerald" , od platine sa okvirom od smaragda i brojčanikom koji je u celosti prekriven dijamantima. To je jedan od najskupljih satova koje poseduje, a košta oko 680.000 dolara.

Rolex Daytona "Barbie" je još jedan njen miljenik, u pitanju je sat od 18-karatnog žutog zlata ukrađen i ružičastim safirima.

Safiri su joj izgleda među omiljenim dragim kamenjem, jer ima i model od belog zlata sa okvirom od 36 safira u duginim bojama. Naravno, i na taj komad nakita su stavljeni dijamanti. Sat se zove Rolex Daytona "Rainbow", a Mirka ima njegove dve verzije.

Barbie Rolexy nosila je prošle godine na reviji u Parizu, gde ju je pratio suprug koji takođe ima zbirku luksuznih satova.

Rodžer Federer i Rolex - saradnja vredna miliona

To što Rodžer Federer ne može bez Rolex satova, nije iznenađenje jer je čuveni Švajcarac zaštitno lice ovog brenda.

Švajcarska kuća luksuznih satova i Rodžer Federer bili su drim tim, ali i dalje sarađuju nakon njegovog odlaska iz sveta profesionalnog tenisa. Saradnja datira od 2006. kada su potpisali ugovor na 10 godina za 15 miliona dolara.

Mirka i Rodžer Foto: JM HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia

Ugovor su obnovili nakon isteka tog roka, navodno za 8 miliona dolara godišnje, i bez vremenskog ograničenja.

Rolex je uz Rodžera Federera dopreo do šire publike, a bilo je potpuno logično pa možda čak i neizbežno da švajcarski brend sarađuje sa jednim od najboljih sportista u istoriji Švajcarske.

Kako je Rolex sinonim prestižnih satova, tako je i Federer brend sam za sebe. Komentariše se na mrežama da je Mirka možda skupoceni sat dobila na poklon, verovatno joj je tokom svih ovih godina saradnje njenog muža i čuvene marke uručen poneki sat, a udruženim snagama sa suprugom potrudila se da svetu pokaže da švajcarski brend ne može da zameni bilo koja druga marka satova.

Nema boljih promotera od Mirke i Rodžera Federera, koji je i "najzaslužniji" što njih dvoje na rukama nose pravo bogatstvo. "To joj je muž obezbedio", komentariše se na Instagramu.

Mirka i Rodžer Foto: Bertrand GUAY / AFP / Profimedia

I dok Mirka na ruci nosi sat od 750.000 dolara, taj novac bi mnogima bio dovoljan skoro pa za ceo život. Poređenja radi,.prosečna četvoročlana porodica u Evbropi odnosno Americi potroši oko 12.000–15.000 dolara godišnje na hranu. Kada bi joj se dodelila pomenuta suma, mogla bi tim novcem da kupuje hranu duže od pola veka.

Za 750.000 dolara može da se kupi oko dve hiljada tone pšenice, i ogromna količina ostalih osnovnih namirnica. Tone hrane za jedan sat. "Ima se, može se", kažu neki.

A brojke kažu i da za "sitnicu od cene" možete da kupiti oko 3 miliona jaja, 180.000 litara mleka, 300.000 vekni hleba pa 450 tona pirinča.

Kako je sat luksuzan, pomenućemo i skuplju hranu, pa vam cena jednog Mirkinog sata može obezbediti oko 100 do 120 kilograma tartufa i do 25 kilograma belog kavijara.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Federer izazvao Đokovića