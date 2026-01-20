Slušaj vest

Posle višegodišnjih spekulacija o ozbiljnom zahlađenju odnosa između Bruklina Bekama i njegove porodice, najstariji sin Dejvida i Viktorije Bekam rešio je da stavi tačku na nagađanja i to brutalno iskreno. Najveći problemi nastali su uoči njegovog venčanja sa Nikol Pelc.

Jedna od glavnih tvrdnji u Bruklinovom saopštenju bila je da je njegova majka, modna dizajnerka Viktorija Bekam, u „poslednjem trenutku“ odustala od dizajniranja venčanice za njegovu suprugu Nikol.

Prema tim navodima, Nikol je navodno bila primorana da u poslednji čas pronađe novu haljinu uoči njihovog luksuznog, višemilionskog venčanja.

Međutim, sada se ukazuje na činjenicu koja baca sasvim novo svetlo na tu priču, Nikol je, zapravo, čitavu godinu sarađivala s drugim slavnim dizajnerom kako bi dobila savršenu venčanicu.

Haljina „nastajala godinu dana“

Modna ikona i stilistkinja Lesli Fremar izjavila je da je Valentino haljina koju je Nikol nosila bila „projekat koji je trajao čitavu godinu“.

Govoreći za Vog, Fremar je otkrila da je venčanica rađena po meri i da je proces uključivao čak dve probe sa Nikol u Sjedinjenim Državama.

Pre toga, kako je navela, ona je lično dva puta putovala u Valentino sedište u Rimu kako bi nadgledala izradu haljine i svaki detalj dizajna.

„Ultimativno iskustvo“

Hvaleći krajnji rezultat, Lesli Fremar je istakla:

„Bilo je to ultimativno couture iskustvo. Njena jednostavnost bila je veličanstvena.“

Dodala je i da je upravo svesno odabrana suzdržanost bila ključ elegancije:

„Nismo morali da preopteretimo haljinu detaljima da bismo postigli snažan utisak, pa smo na kraju odlučili da u potpunosti izbacimo vez.“