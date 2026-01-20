Slušaj vest

Milica Polskaja je influenserka koja je tokom godina stekla veliki broj fanova sa prostora Balkana. Mnoge posebno intrigira njena ljubavna priča jer je malo toga od informacija poznato o njenom suprugu koji joj je život pretvorio u bajku.

Ako nekad i objavi njegove fotorafije, uglavnom mu skriva lice filterima ili stikerima iz aplikacije. Jednom prilikom je objasnila da nema šta da krije, ali da njen suprug ne voli da se javno eksponira na društvenim mrežama.

Sada je objavila svoje fotografije nastale pre tačno 10 godina, a kao deo novog trenda na društvenim mrežama kojima se zakružuje jedna decenija. Na jednog njih vidi se i Milica kako se sočno ljubi sa svojim suprugom, a fotografija je nastala pre nekoliko godina.

1/7 Vidi galeriju Milica Polskaja nova godina sa mužem Foto: MilicaPolskaya/Instagram

"Doći će i taj dan kada ću pokazati svog supruga, ali za sada ne razmišljam o tome. Svi već znaju kako on izgleda, ali ja ne želim da otkrivam njegov identitet, jer se bavi ozbiljnim poslom. Moj blogerski život je pomalo neozbiljan i samim tim je najbolje za oboje ovako" objasnila je ranije Milica.

O njemu ne znamo ništa, nismo mu ni ime čuli, a mnogi u šali kažu da ga "krije kao zmija noge".

1/12 Vidi galeriju Srpska influenserka Milica Polskaja, koja godinama unazad živi u Almatiju u Kazahstanu. Ona je u braku sa uticajnim milionerom, sa kojim ima 5 dece. Foto: Printscreen/Instagram/mmm_still_limited_edition

"Moj muž je biznismen i ne mogu da pričam konkretno čime se bavi, ali ću reći da je njegov posao jako dosadan. Pomažem mu u poslu u poslednjih godinu dana i zato to kažem. Inače, moj muž je završio dva fakulteta. Ne pokazujem ga jer je Instagram mesto gde objavljujem sadržaj koji ljudi iz njegove okoline ne bi razumeli. On se sastaje se sa političarima i ljudima koji su na vlasti i zato mislim da je bolje ovako" rekla je jednom prilikom za Alo.

Od misice do bogatašice

Milica Vidosavljević, kako joj glasi devojačko prezime, rođena je u Boru, a kasnije se zbog studija preselila u Niš, gde je pobedila na izboru za mis 2010.

Nedugo nakon pobede, Milica je napustila je Pravni fakultet i preselila se u Dubai. Tamo je prvo radila kao manekenka, a onda i kao menadžer u Kavali klubu, što se ispostavilo kao životna prekretnica.

Tu je i upoznala sadašnjeg supruga, koji je proeklom iz Rusije, a žive zajedno u Kazahstanu, u Almatiju. Mada se često na njenom Instagram profilu može videti da uživaju i u Dubajiu.