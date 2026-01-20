Slušaj vest

Ovo je usledilo nakon što je Bruklin Pelc Bekam, 26-godišnji sin slavnog para, prekinuo muk u vezi sa navodnom distancom od svojih roditelja. Bruklin je na Instagram storiju podelio svoje mišljenje o situaciji.

Dejvid Bekam u Davosu Foto: Mattias Nutt/World Economic Forum / Avalon / Profimedia

„Godinama sam ćutao i činilo sve što je u mojoj moći da ove stvari ostanu privatne“, napisao je Bruklin.

„Ne želim da se pomirim sa porodicom. Nisam pod kontrolom, prvi put u životu se zauzimam za sebe. Sve što želimo je mir, privatnost i sreća za nas i našu buduću porodicu.“

Sir David, međutim, nije komentarisao poruke svog sina niti je želeo da odgovara na pitanja novinara.

Bruklin, najstariji sin fudbalske legende sera Dejvida Bekama i bivše članice grupe Spice Girls, Viktorije Bekam, oženio se Nikol Pelc 2022. godine. Nikol je ćerka američkog milijardera i biznismena Nelsona Pelca i bivšeg modela Klaudije Hefner Pelc. Par danas zajedno živi u Los Anđelesu.

Dejvid Bekam u Davosu Foto: Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dejvid Bekam u Davosu: govor o deci, greškama i učenju

Sir Dejvid Bekam, koji je sada suvlasnik fudbalskog kluba Inter Miami CF i koji je tokom karijere zaradio milione zahvaljujući sponzorstvima i komercijalnim partnerstvima, boravio je u Davosu, gde je snimao podkast.

Tokom razgovora za CNBC, u okviru Svetskog ekonomskog foruma, Bekam je govorio o ekonomiji i sportskom biznisu, ali je odgovarao i na pitanja o mladima i upotrebi društvenih mreža.

Pozivajući se na svoju ulogu ambasadora dobre volje UNICEF-a, ali i na odnos sa sopstvenom decom, Bekam je rekao:

„Imao sam priliku da iskoristim svoju platformu i publiku za UNICEF, i to je bio najveći alat da se ljudi upoznaju sa onim što se dešava deci širom sveta.

Pokušao sam isto i sa svojom decom da ih edukujem. Oni greše. Deci je dozvoljeno da greše, tako uče… ali ponekad morate i da im dozvolite da te greške sami naprave.“