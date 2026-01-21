Slušaj vest

Viktorija Bekam vratila se na društvene mreže prvi put nakon što je njen sin Bruklin Bekam javno izneo teške optužbe na račun svoje porodice i poručio da ne želi pomirenje.

Prva objava na Instagramu

Nekadašnja članica grupe „Spajs girls“ objavila je na Instagram storiju fotografiju povodom 50. rođendana svoje dugogodišnje koleginice Eme Banton, uz emotivnu poruku:

„Volim te najviše na svetu!!“

Viktorija Bekam objavila poruku na Instagramu nakon izjave sina Bruklina
Viktorija Bekam čestita rođendan koleginici Emi Banton Foto: Printscreen/ Instagram/ victoriabeckham

Podelila je i snimak Eme i ostalih članica grupe iz spota za pesmu „Say You’ll Be There“, uz kratak opis: „Srećan rođendan, Baby Kisses xxx“.

I njen suprug Dejvid Bekam prekinuo je ćutanje na društvenim mrežama, ali ne povodom porodične drame. On je, prateći Viktorijin primer, uputio rođendanske čestitke bivšim saigračima Nikiju Batu i Filu Nevillu.

Ipak, Viktorija se i dalje nije oglasila povodom izjave svog sina, koju je Bruklin objavio u ponedeljak i koja je odjeknula u svetskim medijima.

Pogledajte u galeriji fotografije porodice Bekam sa venčanja koje je napravilo haos:

Paparaco fotografije sa venčanja Bruklina Bekama i Nikole Pelc Foto: Profimedia

Prema navodima britanskog „Dejli mejla“, izvori bliski porodici tvrde da je Viktorija „slomljena“ i „potpuno devastirana“, jer je jaz između nje i sina sada postao gotovo nepremostiv.

Bruklin Bekam je u svom saopštenju naveo da „ne želi pomirenje sa porodicom“, ističući da prvi put u životu „nije kontrolisan“ i da se napokon zauzeo za sebe.

Pogledajte u galeriji objave Bruklina Bekama:

Prvo oglašavanje Bruklina Bekama o raskolu u porodici Foto: Printscreen/ Instagram/ brooklynpeltzbeckham

Dejvid Bekam "Deca greše"

Dok se Viktorija još nije pojavila u javnosti, Dejvid Bekam je juče bio izložen neprijatnim pitanjima tokom Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, u Švajcarskoj. Na direktna pitanja o sukobu sa sinom nije želeo da odgovara.

Ipak, u intervjuu za CNBC govorio je, pomalo ironično, o opasnostima i prednostima društvenih mreža, posebno kada je reč o mladima.

Dejvid Bekam u Davosu
Dejvid Bekam u Davosu Foto: Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Uvek sam govorio o snazi društvenih mreža – i za dobro i za loše“, rekao je Bekam, dodajući da je pokušavao da svoju decu edukuje o njihovom uticaju.

Bivši fudbaler Mančester junajteda istakao je i da je svoju platformu koristio kao ambasador Unicefa kako bi skrenuo pažnju na probleme dece širom sveta.

Deca greše. Imaju pravo na greške. Tako uče“, zaključio je.

