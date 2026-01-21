Slušaj vest

Nakon što je Bruklin Bekam šokirao javnost otvorenom porukom u kojoj je optužio roditelje za lažno predstavljanje savršene porodice, društvene mreže preplavio je snimak koji, prema mišljenju mnogih, potvrđuje njegove tvrdnje.

Reč je o videu sa crvenog tepiha u Londonu iz 2023. godine, sa premijere Netfliksove serije „Beckham“, gde se jasno vidi neprijatna scena između Viktorije Bekam, njenog sina Bruklina i njegove supruge Nikole Pelc.

Dok Bruklin i Nikola stoje rame uz rame, Viktorija se vidno udaljava, okreće telo na suprotnu stranu i pravi distancu koju je nemoguće ne primetiti. Nikola deluje zbunjeno i nelagodno, dok Bruklin, na ivici suza, pokušava pogledom i gestovima da privuče majčinu pažnju. Iako se na kraju nasmešio fotografima, mnogi su primetili koliko mu je situacija teško pala.

Na kraju, Viktorija zauzima pozu okrenutu ka Dejvidu Bekamu i ostatku porodice, ostavljajući sina i snaju po strani. Upravo taj trenutak izazvao je lavinu komentara – od onih koji tvrde da je reč o hladnoj, namernoj poruci, do manjine koja smatra da je sve deo protokola poziranja.

Međutim, pažnju je privukao detalj koji se često ponavlja u komentarima: Viktorija nikada nije pokazivala ovakvu distancu prema mlađim sinovima, ćerki Harper, niti prema tadašnjoj devojci Romea Bekama, manekenki Miji Regan, s kojom je bila izuzetno bliska. Isto važi i za glumicu Kloi Grejs Morec, koju je Viktorija ranije javno podržavala dok je bila u vezi sa Bruklinom.

Zbog toga se sve češće postavlja pitanje – da li je problem isključivo Nikola Pelc?

Porodično pojavljivanje na toj premijeri tada je protumačeno kao znak pomirenja nakon burnog venčanja Bruklina i Nikole 2022. godine. Danas, u svetlu njegovih izjava, isti snimci i fotografije dobijaju sasvim novo značenje – kao deo pažljivo građenog imidža, a ne stvarnog sklada.

Bruklin je u svojoj objavi naveo da se „prvi put u životu zauzeo za sebe“, naglasivši da su njegovi roditelji godinama kontrolisali način na koji je porodica predstavljena javnosti, dok su pravi problemi gurani pod tepih. Istakao je da je tek uz suprugu pronašao mir i izlaz iz dugogodišnje anksioznosti.

Posebno se osvrnuo na skandal oko venčanice, tvrdeći da je Viktorija u poslednjem trenutku odbila da dizajnira haljinu za snaju, iako se ranije spekulisalo da je Nikola ta koja je odbila njen dizajn. Nikola je tada pokušala da umiri javnost, objašnjavajući da je problem bio isključivo u rokovima, ali Bruklin sada tvrdi suprotno.

Jedan od najpotresnijih detalja tiče se njihovog venčanja, kada je, prema njegovim rečima, Viktorija preuzela prvi ples koji je bio namenjen njemu i supruzi. Pred stotinama zvanica, umesto romantičnog trenutka sa Nikolom, plesao je sa majkom, što opisuje kao najponižavajući trenutak u životu.

Upravo zbog toga, Bruklin i Nikola su prošle godine obnovili bračne zavete – bez prisustva njegovih roditelja.

U nizu optužbi, naveo je i da mu je rečeno da Nikola „nije porodica“, da su ga roditelji ignorisali tokom posete Londonu povodom očevog rođendana, kao i da je Dejvid pristao da se vidi s njim samo ako njegova supruga ne bude prisutna.

Konačan udarac, prema Bruklinovim rečima, bio je trenutak kada Viktorija nije želela da podrži humanitarnu akciju Nikole Pelc za spas napuštenih pasa tokom velikih požara u Los Anđelesu – jedini put kada je snaja, kako tvrdi, zatražila njenu pomoć.

Da li je u pitanju porodični raskol bez povratka ili javni obračun koji tek počinje – ostaje da se vidi. Jedno je sigurno: slika savršene porodice Bekam više nikada neće izgledati isto.

