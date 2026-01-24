Slušaj vest

Holivudska legenda Silvester Stalone uskoro će napuniti 80 godina, ali to ga ne sprečava da svakodnevno vežba i održava impresivnu formu. Slavni glumac nedavno je na Instagramu podelio video iz teretane, pokazujući da i dalje ulaže velike napore u trening, uprkos tome što svake godine postaje sve teže.

Trening i motivacija u poznim godinama

U videu koji je objavio, Stalone se vidi dok intenzivno radi vežbe, a u opisu je naglasio da starost donosi izazove, ali da ih ne treba izbegavati.

"Svake godine postaje sve teže i teže, ali baš zbog toga treba da gurate jače i jače. Krv, znoj i suze", napisao je Stalone, ističući koliko je disciplina važna, bez obzira na godine.

Podsticaj za fanove

Njegova objava ubrzo je izazvala lavinu komentara. Mnogi pratioci su priznali da ih je Stalone motivisao da i sami krenu sa vežbanjem i ne odustaju zbog lenjosti ili godina.

"Ako on može sa 79 godina da ovako trenira, ne postoji izgovor za mene", pisali su neki korisnici.

Stalone i dalje predan zdravom životu

Ovo nije prvi put da Stalone inspiriše javnost svojim pristupom fizičkoj spremnosti. Glumac godinama otvoreno govori o važnosti vežbanja, zdrave ishrane i discipline, naglašavajući da godine ne smeju biti prepreka za aktivan život.

"Nije važno koliko vam je godina, važno je koliko ste spremni da uložite trud i energiju u sebe", izjavio je ranije za medije.

Sa ovakvom posvećenošću, jasno je da Silvester Stalone ne planira da se opusti ni u narednim godinama, već nastavlja da inspiriše fanove širom sveta da brinu o svom telu i mentalnoj snazi.

