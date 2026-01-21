Slušaj vest

Američki glumac Timoti Basfild (68) pušten je iz pritvora i suđenje će čekati na slobodi, nakon što je sud u saveznoj državi Novi Meksiko odlučio da se rizici u ovom slučaju mogu umanjiti uslovima puštanja, piše Unilad.

Basfield je bio u istražnom pritvoru dok je sud odlučivao da li će ostati iza rešetaka do početka postupka. Tužilaštvo je u početku tražilo da mu se odredi pritvor, ali nakon dvosatnog ročišta održanog u utorak, 20. januara, na okružnom sudu u San Bernalillu, sudija je zaključio da nema dovoljno elemenata koji bi ukazivali na opasnost od ponavljanja krivičnog dela ako se okrivljeni pusti na slobodu.

Sudija: Nema dokaza o "obrascu" ponašanja

U obrazloženju odluke, sudija je naveo da u spisu nema dokaza o obrascu kriminalnog ponašanja, niti sličnih navoda u Basfildovoj prošlosti koji uključuju decu, kao ni dokaza da je ranije kršio sudske naloge. Dodao je i da se okrivljeni sam predao vlastima, čime je, prema sudu, pokazao poštovanje prema postupku.

U galeriji pogledajte fotografije Timotija Basfilda u pritvoru:

Fotografije Timotija Basfilda iz sudnice Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Strogi uslovi puštanja na slobodu

Sud je ipak odredio niz mera: Basfild se mora pojavljivati na svim budućim ročištima, ne sme posedovati vatreno ili drugo opasno oružje, konzumirati alkohol niti ilegalne droge, kontaktirati navodne žrtve ili njihove porodice, razgovarati o slučaju sa svedocima, niti imati nenadzirani kontakt sa bilo kojim maloletnikom. Putovanja su mu dopuštena, ali uz obavezu da sudu prijavi adresu i bude pod nadzorom predraspravne službe u Novom Meksiku.

Prvi nastup pred sudom

Basfild se prvi put pojavio pred sudijom u sredu, 14. januara, nakon što je optužen po dve tačke za krivično delo seksualnog kontakta sa maloletnikom (detetom mlađim od 13 godina) i po jednoj tački za zlostavljanje deteta. Prema navodima iz predmeta, optužbe se odnose na dvojicu 11-godišnjih dečaka koje je upoznao na snimanju serije The Cleaning Lady.

U galeriji pogledajte još fotografija Timotija Basfilda:

Timoti Basfild Foto: Lionel Guericolas/MPP / Starface / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Negira optužbe

Policija je izdala nalog za njegovo hapšenje 9. januara, nakon čega je pokrenuta potraga, a Basfild se policiji dobrovoljno predao 13. januara. Optužbe je više puta odbacio i pre predaje objavio video-izjavu u kojoj tvrdi da su navodi lažni i da će se braniti.

Nakon što je nalog za hapšenje postao javan, pojavio se i drugi podnosilac prijave koji tvrdi da je Basfild 2001. godine zlostavljao tada 16-godišnju devojku. Basfild je i te navode negirao, a njegov advokat u građanskom postupku, Leri Stein, izjavio je da te tvrdnje nikada nisu dokazane i da su stare 25 godina.

(Kurir.rs/Index)

