Ovih dana je Mis Grenlanda za 2024. godinu veoma popularna na društvenim mrežama, a u pitanju je lepa Naja Marosi koja je ispisala istoriju kao prva predstavnica Grenlanda na izboru za Mis Grand International.

Prestižnu titulu u takmičenju koje je okupilo 68 lepotica ponela je tada Naja, koja se na Instagramu predstavlja kao Naja Mathilde Rosing. Nedavno je predala svoju krunu novoj misici, odnosno svojoj naslednici, a kad pogledate slike i snimke, biće vam jasno i zbog čega je Naja ponovo privukla toliku pažnju...

"Sad razumem Trampa", glasi jedan od komentara na društvenoj mreži X, a korisnik se našalio uz video snimak s takmičenja povodom aktuelne situacije sa Grenlandom i predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom.

Naja, koja je ispisala istoriju, predala je svoju krunu krajem 2025. godine, a za novu Mis Grenlanda proglašena je Viki Reblu Ris.

