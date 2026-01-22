Slušaj vest

Jedan od najpoznatijih pevača današnjice, veliki šmeker i zavodnik Enrike Iglesijasuživa u skladnom braku sa svojom suprugom Anom Kurnjikovomveć godinama.

Pogledajte u galeriji footgrafije Enrikea, Ane oi njihove dece:

1/5 Vidi galeriju Enrike Iglesijas, Ana Kurnjikova - deca Foto: Instagram / Splash / Profimedia

Iako su ga obožavateljke opsedale Enrike je imao zacrtan put kojim je išao, kako kroz muziku tako i kroz život. Avanture ga ne zanimaju već nekoliko godina, a njegov život se potpuno promenio kada je upoznao teniserku s kojom je dobio decu.

Od tada, njegov pogled na život danas je drugačiji, ne eksponira javno svoj privatni život i trudi se da svojoj porodici obezbedi mir kako bi rasli bez pritiska javnosti.

Enrike Iglesijas, Ana Kurnjikova Foto: AL BELLO / Getty images / Profimedia

Ipak, u poslednjih nekoliko godina, on i njegova porodica, otac i brat se često nađu u žiži interesovanja, baš kao što je to bilo i pre nekoliko dana kada se saznalo da je njegov otac Hulio optužen za seksualno nasilje i trgovinu ljudima.

I ranijih godina je bilo porodičnih neslaganja, a o poslednjem incidentu Enrike se nije oglasio, niti je podržao, niti je osudio oca, ali je uradio nešto zbog čega mnogi kažu da se na pristojan način distancirao od njega.

On je objavio video sa svojom ćerkom koji se tiče njegovog novog spota i pesme i apsolutno nije želeo da komentariše navode o zlodelima koje je navodno počinio njegov otac.

Enrike je i u prošlosti imao dosta komplikovan odnos sa ocem, a pisalo se i da nisu pričali punih deset godina.

U jednom svom iskrenom intervju pevač je govorio o svom odnosu sa ocem, Hulijem Iglesijasom, i o tome koliko je bilo komplikovano biti od njega udaljen čitavu deceniju.

- Sa 18 godina sam se potpuno odvojio od porodice i bilo je teško. Otišao sam i deset godina nisam imao apsolutno nikakav kontakt sa ocem - priznao je španski pevač za magazin ICON u iskrenom razgovoru. Iako njegovi muzički počeci nisu bili laki, želeo je da gradi karijeru samostalno, bez ikoga da mu govori šta da radi.

- Mnogo sam patio. Ali ono što sam osećao prema muzici davalo mi je snagu. I, iznad svega, pratio sam cilj da sve radim na svoj način - priznao je.

Pevač Enrike Iglesijas (50) i bivša teniska zvezda Ana Kurnjikova na početku veze Foto: a13 / Zuma Press / Profimedia

Danas Enrike, osvrćući se unazad, vidi sebe kao "sanjara i hrabrog dečka", uprkos prednostima što je imao poznatog oca.

- Da li sam imao prilike koje drugi umetnici možda nisu imali? Naravno - kaže iskreno. Ipak, za njega, "nemoguće je uspeti u ovom poslu ako nemaš pesme koje dopiru do publike."

Situacija je sada sasvim drugačija. Pre nekoliko dana, pevač je osetio potrebu da razgovara sa ocem.

- Imali smo vrlo lep razgovor. Bilo je u odličnoj atmosferi… Mnogo mi je prijalo - priznao je o tom susretu. U toj ispovesti, Enrike je naglasio da su mu deca glavni izvor radosti.

Hulio Iglesijas, brižan deda

Hulio Iglesijas Foto: AP

Suprotno izveštajima tabloidnih medija, Hulio Iglesijas je prisutan u životu svojih unuka.

- Legenda kaže da ih nisam upoznao, a ja svoje unuke znam napamet - rekao je za Televisa Espectáculos.

- Vidim mnogo sebe u Enrikeu, a Enrike je otac svoje dece, koja su moja unučad. U mojoj unuci vidim mnogo Iglesijasa, a u Nikolasu više rusku stranu. Sve se prenosi, genetika je magična - dodao je o mališanima.

Enrike Iglesijas i Ana Kurnikova sa svojom decom spadaju u jednu od najlepših porodica Holivuda. Iako su gotovo dve decenije držali svoj odnos daleko od medija, brižni roditelji povremeno koriste društvene mreže da podele sa fanovima neke od svojih najsmešnijih i najnežnijih trenutaka iz svog porodičnog života.

VIDEO: Recite mi imena pevača. ne znam ko su: