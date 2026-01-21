Slušaj vest

Kada se Nikola Pelc 2022. godine udala za Bruklina Bekama, najstarijeg sina Dejvida i Viktorije Bekam, pažnja javnosti bila je usmerena na spajanje dve slavne porodice. Ipak, malo ko je tada znao da Nikola potiče iz izuzetno moćne i bogate američke dinastije – porodice Pelc.

Nikola i Bruklin Foto: VICTOR AUBRY / Sipa Press / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

I dok su Bekamovi jedna od najpoznatijih porodica u svetu šou-biznisa i sporta, Pelcovi važe za ozbiljnu poslovnu elitu, sa milijardama dolara vrednim carstvom i snažnim uticajem u Americi.

Nelson Pelc – milijarder iz senke

Nikolin otac, Nelson Pelc (83), jedan je od najuticajnijih američkih biznismena. On je suosnivač investicione kompanije „Trian Fund Management“, kao i neizvršni predsednik kompanija „Wendy’s“, „Sysco“ i „Madison Square Garden Company“.

Prema dostupnim podacima, njegovo bogatstvo procenjuje se na oko 1,6 milijardi dolara, dok se zajednička imovina Dejvida i Viktorije Bekam procenjuje na oko 500 miliona dolara.

Milijarder Nelson Pelc je otac Nikole Pelc. Za njega kažu da je čovek sa opasnim vezama. Foto: Pichichipixx / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Printscreen/ Instagram/ nicolaannepeltzbeckham, Kay Blake / Zuma Press / Profimedia

Ipak, Nelson Pelc nije rođen u luksuzu. Odrastao je u Njujorku u porodici jevrejskog porekla, a sa samo 21 godinom napustio je prestižnu Vorton školu na Univerzitetu Pensilvanije. Karijeru je započeo kao vozač u porodičnoj firmi za dostavu hrane „A. Peltz & Sons“, da bi se vremenom probio do vrha i počeo da kupuje i razvija velike prehrambene kompanije.

Prekretnica se dogodila 1997. godine, kada je osnovao kompaniju „Trian“, koja je investirala u neke od najvećih svetskih brendova – među njima su Cadbury, Pepsi, Quaker Oats, Heinz i Schweppes.

Za njega kažu kako je "čovek s ulice i dobro zna šta masa želi".

Ova jevrejska porodica na glasu je u vrlo moćnim krugovima širom SAD-a, a koliko su važni daje podatak da je na njihovim porodičnim večerama gost i predsednik Donald Tramp.

Klaudija Pelc – bivši supermodel koji beži od reflektora

Klaudija Pelc, Nikola Pelc
Klaudija Pelc, Nikola Pelc Foto: Printscreen/ Instagram/ nicolaannepeltzbeckham

Nikolina majka, Klaudija Pelc, rođena kao Klaudija Hefner, nekada je bila uspešan modni model. Danas, međutim, vodi povučen i miran život, daleko od kamera i javnosti. Sa Nelsonom Pelcom u braku je od 1985. godine, a zajedno imaju osmoro dece.

Nikola je u jednom intervjuu istakla koliko je inspirisana dugovečnošću i stabilnošću braka svojih roditelja.

„Ljudi koji su dugo u braku su nešto posebno. Ljubav mojih roditelja me inspiriše svakog dana. Zvuči pomalo patetično, ali tako se zaista osećam“, rekla je glumica.

Braća Nikole Pelc: biznis, moda i sport

Nikolina porodica broji ukupno sedmoro braće i sestara, a gotovo svi su izgradili uspešne karijere.

Najstariji brat Metju Pelc diplomirao je na Univerzitetu Jejl i radi u porodičnoj investicionoj firmi „Trian Fund Management“. Takođe je i neizvršni potpredsednik kompanije „Wendy’s“.

Jedini koji je, poput Nikole, zakoračio u svet glume i mode jeste brat Vil Pelc. On je radio kao model i glumac, a pojavio se u filmovima „Unfriended“ i „Men, Women & Children“.

Brat Bred Pelc (36) bivši je profesionalni hokejaš, koji je od 2009. do 2013. godine igrao za NHL tim „Ottawa Senators“. Još jedan brat, Dizel Pelc, uspešan je preduzetnik u tehnološkoj industriji.

Sestre i mlađa braća: dizajn i hokej

Nikolina starija sestra Britani Pelc završila je prestižnu Tiš školu umetnosti pri Univerzitetu u Njujorku, nakon čega je osnovala sopstveni studio za dizajn enterijera – „Sena Lifestyle Studio“. Sa suprugom Franc-Ferdinandom Burštedeom ima četvoro dece.

Najmlađi članovi porodice, blizanci Zakeri i Gregori Pelc, aktivno se bave hokejom na ledu. Obojica studiraju na Poslovnoj školi Univerziteta u Majamiju i drže se podalje od javnosti.

