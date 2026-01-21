Slušaj vest

Porodični sukob između Bekamovih i Pelcovih konačno je eksplodirao u ponedeljak uveče, kada je Bruklin Bekam javno optužio svoje roditelje, Dejvida i Viktoriju, da su ga godinama „kontrolisali“.

Najstariji sin slavnog para, danas 26-godišnjak, objavio je šest stranica dugačko saopštenje na Instagramu, u kojem tvrdi da su njegovi roditelji nikada nisu krili netrpeljivost prema njegovoj supruzi, glumici Nikoli Pelc. Bruklin je naveo da su Viktorija i Dejvid čak i veče pred venčanje govorili da Nikola „nije krv“ i „nije porodica“, što je dodatno produbilo razdor u porodici.

Porodična pozadina: milijarder i bivši supermodel

Nikolin otac, Nelson Pelc, jedan je od najuticajnijih američkih biznismena, osnivač investicionog fonda u Njujorku i bivši direktor globalnih brendova, uključujući Heinz. Njena majka, Klaudija Hefner Pelc, bila je uspešan model 1980-ih i 1990-ih. Par ima osmoro dece i više od 40 godina je u braku.

Nikola Pelc Foto: Printscreen/ Instagram/ nicolaannepeltzbeckham

Nikola je odrasla u Njujorku, gde je igrala hokej na ledu, što je njen otac posebno podržavao. Tek sa 11 godina počela je da se interesuje za glumu, uprkos početnom otporu roditelja.

Glumačka karijera i režija

Njena prva filmska uloga bila je u komediji Deck the Halls 2004. godine, a prvi scenski nastup imala je 2005. u predstavi Blackbird u Manhattan Theatre Club. Nastavila je ulogama u filmovima The Last Airbender (2010), seriji Bates Motel (2013), te filmovima Transformers: Age of Extinction (2014) i Hulu drami When the Street Lights Go On (2017).

Njen sledeći projekat je indie film Prima, gde igra glavnu ulogu balerine, a u filmu se pojavljuju i dobitnice Oskara Faye Danave i Mira Sorvino. Scenario je zasnovan na priči i liku koji je kreirala Nikola Pelc Bekam.

Pored glume, Nikola se pojavila i u muzičkim spotovima, među kojima su Zajn Malik – It’s You i Majli Sajrus – 7 Things, a modelovala je za brend Genny. 2024. je debitovala kao rediteljka filma Lola, koji je i napisala, a u kojem igra mladu ženu koja pokušava da spasi brata iz toksične porodice.

Raskidi sa prijateljima i optužbe za „diva ponašanje“

Nikola Pelc Foto: Laurent VU / Sipa Press / Profimedia

Tokom godina, Nikola je navodno prekinula odnose sa nekoliko bliskih ljudi, uključujući pevačicu Selenu Gomez, sa kojom su Nikola i Bruklin nekada bili nerazdvojni. 2023. su se čak šaljivo nazivali „tropolom“, ali 2025. godine Nikola i Bruklin nisu prisustvovali Selininom venčanju sa Benijem Blankom, a interakcija na društvenim mrežama gotovo je nestala.

Britanski „San“ je prošlog leta preneo da su Selena i Beni navodno „umorni od Nikolininog diva ponašanja“, ali izvor blizak pevačici tada je demantovao sukob, tvrdeći da prijateljstvo i dalje postoji – samo van društvenih mreža.

Nikola Pelc, Selena Gomez Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Skandal sa frizerom: „Najgora od najgorih“

Jedan od najkontroverznijih sukoba desio se 2019. kada ju je bivši frizer Džastin Anderson nazvao „čudovištem“ i „najgorom od najgorih“. Anderson, koji je radio sa zvezdama poput Majli Sajrus i Dženifer Aniston, sarađivao je sa Nikolom tokom promotivne turneje filma Transformersi: Doba izumiranja (2014).

Nikola Pelc Foto: Head to toe celebs / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Prema navodima bliskim glumici, tokom farbanja kose došlo je do incidenta – kosa joj je počela da otpada, a Anderson je navodno zbog toga dobio otkaz. On je kasnije tvrdio da je Nikola bila „razmažena diva koja je nestala sa scene“.

„Bila je nova Transformer devojka, iz bogate porodice, a trebalo je da postane IT devojka. Umesto toga – ispala je čudovište“, rekao je tada.

Sukob sa porodicom Hadid?

Fanovi su dodatno spekulisali o njenom uticaju tokom veze sa Anvarom Hadidom (2017–2018). Tada se navodno Anvar udaljio od porodice, a njegova majka Jolanda Hadid navodno je kontaktirala Dejvida i Viktoriju Bekam. Nikola je kasnije otpratila celu Hadid porodicu, a izvori tvrde da se razišla „bez dobrih emocija“.

Anvar Hadid i Nikola Pelc Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Venčanje koje je završilo na sudu

Ni Bruklinovo i Nikolino venčanje 2022. nije prošlo bez kontroverzi. Njihov otac, milijarder Nelson Pelc, podneo je tužbu protiv dvoje organizatora venčanja, tvrdeći da mu depozit od 159.000 dolara nije vraćen nakon što su otpustili organizatore devet dana po angažovanju.

Venčanje je uključivalo više od 500 gostiju, među kojima su brojne svetske zvezde, sportisti i uglednici. Organizatori su nazvali tužbu „neosnovanom“, a spor je konačno okončan septembra 2023. kada su obe strane postigle nagodbu.

