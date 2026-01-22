Slušaj vest

Kada se govori o modi koja je zauvek promenila način na koji žene doživljavaju eleganciju, nemoguće je ne početi od Ernesta Kristijana Diora, osnivača jedne od najuticajnijih modnih kuća svih vremena. Njegovo ime postalo je sinonim za luksuz, sofisticiranost i ženstvenost, a vizija koju je predstavio svetu posle Drugog svetskog rata označila je pravi preokret u istoriji mode.

Ernest je rođen kao drugo od petoro dece u porodici Aleksandra Luja Morisa Diora i Mari Madelin Dior.

Kristijan Dior Foto: Profimedia

Porodica je bila imućna zahvaljujući porodičnoj firmi koja je proizvodila đubrivo i hemikalije, zbog čega su živeli na visokoj nozi, a Ernest je posebno voleo vrt oko njihove vile u kom je i stasala njegova ljubav prema cvetovima i bojama. Kasnije će to biti baza njegovih cvetnih metafora u kolekcijama i parfemima.

Međutim, njegov početak nije bio tako lak. Kao i u većini imućnih porodica tog doba, otac je priželjkivao da mu sin postane diplomata, zbog čega su ga upisali na političke studije, a moda nije dolazila u obzir. Međutim, Kristijan nije mogao da pobegne od ljubavi prema slikarstvu i estetskim izletima.

Nacisti mu mučili sestru

Kristijan je bio zaista vezan za svoju majku, a iz njegove biografije je jasno da je on bio njen miljenik. Njena smrt 1931. kada je imao 26 godina, duboko ga je potresla, ali i ostavila dubok trag na njegovu kasniju estetiku.

Takođe je obožavao sestru Ketrin koja je bila članica Pokreta otpora protiv nacista tokom Drugog svetskog rata. Dior joj je davao svoj stan na korišćenje za tajne sastanke i prenošenje obaveštajnih izveštaja ka Londonu.

Bila je mučena kada su je uhvatili i odveli u koncentracioni logor, a kada je izašla odatle, navodno Kristijan nije mogao da je prepozna. U njenu čast je nastao parfem "Miss Dior".

Prvo bio galerista

Interesantno je da je Dior najpre bio galerista, nakon što je godinama prodavao slike i crteže na ulici. Sve je bilo u redu dok je porodična firma dobro radila, a nakon Velike depresije usledili su teški dani.

Porodica je izgubila ogroman deo bogatstva, što je učvrstilo želju Kristijana Diora da uspe u modi.

Nakon rata, Dior je iskoristio stečeno znanje, i uz pomoć industrijalca i tekstilnog magnata Marsela Busaka, koji mu omogućava finansijska sredstva, nastaje modna kuća Dior.

1947, Ernest izbacuje kolekciju koja će promeniti sve, i to je trenutak kada on prestaje da bude samo dobar krojač već postaje veliko modno ime.

Kolekciju su predstavljali širom sveta kao "new look" ("novi izgled"), a karakteristično za nju su: spušten rameni rez, stegnut struk, široke, i opuštene suknje koje su gutale metre tkanine. Ostalo je istorija, a Dior je brzo postao "must" za crvene tepihe, slavne dame, dok su obične žene maštale o komadima koji bi se našli u njihovim garderoberima.

Kristijan Dior Foto: Profimedia

Ljubavni život

Nije tajna da je Dior bio homoseksualac, ali se, zbog vremena u kom je živeo, trudio da svoje veze sakrije od javnosti.

To je bila tajna koju je čuvao čak i od svojih roditelja, naročito majku za koju je bio toliko vezan.

Priče o njegovoj orijentaciji preplavile su svetske medije 1957. godine nakon što se saznalo da je Dior preminuo sa samo 52 godine. Njegova smrt obavijena je velom tajni, a godinama nakon kružile su razne teorije od toga da je pretrpeo fatalni srčani udar nakon intenzivne partije karata, do toga da je infarkt nastupio kao posledica intimnog odnosa, što je proširio pariski društvenjak, Baron de Rede, u svojim memoarima. Ipak, pravu istinu nikada niko nije saznao.

