Kad god planirate putovanje u London ili neki drugi grad Ujedinjenog Kraljevstva, pab mora biti obavezna stanica na vašem itineraru. Engleski pabovi nisu samo mesta za piće - oni su centri druženja, često prepuni ljudi, ali i mesta gde se može uživati u opuštanju nakon napornog radnog dana ili iscrpljujućeg obilaska znamenitosti.

Princ Vilijam o važnosti pubova

Princ Vilijam nedavno je u Škotskoj govorio o značaju lokalnih pabova.

"Želim da pomognem pabovima. Ovo je najbolje mesto za dolazak i upoznavanje", rekao je princ, nazivajući lokalne pabove srcem zajednice: "Odrastao sam u pabovima. Apsolutno volim pabove."

Nakon što je u pabu u Stirlingu naručio pola pinte jabukovače, Vilijam je istakao da su pabovi "izuzetno važni" jer omogućavaju ljudima da izađu napolje i provedu vreme s prijateljima i komšijama. On je naglasio da je društvena vrednost pabova ključna, jer se radi o međuljudskom kontaktu, a ne samo o gledanju u telefon ili televizor.

Pomoć pabovima u Ujedinjenom Kraljevstvu

princ Vilijam i Judžin Livi Foto: Apple TV+ / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ova poseta pabovima princa Vilijama deo je reakcije na problem zatvaranja pabova širom UK-a. Procene pokazuju da je tokom 2025. godine u Engleskoj i Velsu svakodnevno trajno zatvaran po jedan pab. Od 2000. godine čak 15.000 pabova širom Ujedinjenog Kraljevstva je zatvoreno.

Vlada je najavila rad na merama podrške pabovima koji su pogođeni promenama, uključujući porezne obaveze koje su nekima gotovo preko noći udvostručene, ali detalji tih olakšica još uvek nisu objavljeni.

