Glumici Šeron Stoun, zvezdi "Niskih strasti", "Kazina" i "Totalnog opoziva", dodeljena je nagrada za životno delo na dodeli Astra nagrada, a čim je stala na binu da održi govor, rešila je da se obrati "klincima" s kojima je sedela za stolom.

Na društvenim mrežamase pojavio snimak govora, tačnije trenutka kada im legendarna glumica poručuje "je*ite se".

"Klincima za mojim stolom koji se pitaju 'ko je ova je*ote... evo ko", rekla je Šeron i dobila gromoglasan aplauz. "Kad sam došla neko me je pitao ko sam i zašto sedam na stolicu"... kada ju je prekinuo uzdah iz publike i reč "je*ote". Šeron je tada nastavila - "Kao što je rekla - je*ite se".

Glumica ih je tada pogledala i rekla: "Želim da vam kažem - dobrodošli. Ovo je prilika za aktivizam, koji je kod mene počeo sa slavom, ovo je vaša prilika za aktivizam - sada kada vam je proradila svest".

Na društvenim mrežama se i dalje vodi "istraga" s kim je Šeron sedela te večeri, pojedini tvrde da su u pitanju influenseri i Tiktok zvezde, ali mnogo važnije, šeruje se i njen govor koji je održala nakon ovog neprijatnog trenutka.

"Slava bez svesti, uspeh bez svrhe — to je besmisleno. Nisam bila prva osoba kojoj su ponudili Basic Instinct, ali sam bila ta koja je naterala svog menadžera da upadne u kancelariju i uzme scenario. Bila sam ta koja je bila spremna, jer sam taj scenario imala osam meseci, i bila sam ta zbog koje je menadžer zvao svakog jeb***og dana jer sam želela tu ulogu. A kada nešto želite kao umetnik, treba da odete i uzmete to, jer znate šta vam je namenjeno i znate gde možete da se uklopite i gde možete da napravite promenu svojom umetnošću".

Zatim se osvrnula na sadašnji trenutak i uputila prilično oštru poruku o aktivizmu.

"Sada se mnogo priča o tome šta mislimo da je ispravno, šta je pogrešno, kako se osećamo povodom svega i koliko sve to može da bude uznemirujuće. Ma, nosite se. Sav taj vaš prazni govor ne znači ništa, ali svi vaši darovi i sve vaše prilike znače sve. Zatvorite vrata i bacite se na posao. Uradite nešto sa onim što imate. Iskoristite svoj talenat i pretvorite ga u svrhu. Jedino što je važno u ovom životu jeste šta uradite sa onim što vam je dato".

Glumica je potom dala savet glumcima koji zarađuju više od ljudi sa kojima rade na setu.

"Svi misle da je naš posao samo sunčane naočare i blicevi, ali nije. To su godine štrajkova, bolesti, periodi bez posla i pitanje: kako, do đavola, da platim račune? To je prava realnost umetnika. Šta znači biti bezvremen? To nisu gomile ljudi koji pritiskaju dugmad na društvenim mrežama. Nije. To je kada ste na putu, srećete ljude, ljubazni ste prema njima, vidite ih i razgovarate s njima. To je kada zarađujete više od svoje ekipe i shvatite da ne treba vi da jedete sa stola za ketering, jer vi ne nosite kablove, ne vučete struju, ne teglite sranja po kiši i snegu. Ono što treba da radite jeste da obezbedite bolju hranu na tom stolu, jer vi zarađujete više".

Dodala je da bi zvezde trebalo da počiste svoje prikolice, okače odeću i sami iznesu svoje đubre, a slobodnim danima da odu u bolnicu i urade nešto pristojno.

Na kraju je pomenula i Tejlor Svift:

"Znate zašto volite Tejlor Svift? Zato što je pristojna. Budite pristojni. To je ono što znači biti bezvremen. Biti dobar, pristojan čovek".

