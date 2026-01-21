Slušaj vest

U finalu izraelskog talent-šoua HaKokhav HaBa, koje je sinoć održano u Neve Ilanu, pobedu je odneo Noam Betan, koji će tako predstavljati Izrael na Evroviziji 2026. u Austriji. Ovaj 27-godišnji pevač iz Ra'anane, koji je odrastao u porodici francuskih imigranata, oduševio je žiri i publiku svojim talentom.

Betan, koji se već dokazao kao kantautor pesmama poput „Buba“ i „Madam“, svoju muzičku karijeru započeo je pre nekoliko godina, ali njegovi počeci nisu bili bez izazova. Naime, pre desetak godina, kao šesnaestogodišnjak, Betan je pokušao da prođe audiciju za HaKokhav HaBa, ali nije uspeo. Ipak, nije odustao od svojih snova i, nakon nekoliko godina, stigao je do velike pobede u pomenutom talent-šouu, piše Eurovision World.

Betan nije krio emocije nakon što je proglašen pobednikom. U izjavi je rekao:

„Oduševljen sam! Ogromna je čast predstavljati svoju zemlju i biti glas našeg naroda na tako velikoj sceni. Hvala vam na poverenju i ljubavi! Hvala što ste izabrali mene.“

Inače, zbog odluke da se izraelskim predstavnicima dopusti nastup, svoje učešće na ovogodišnjem takmičenju do sada su otkazale Španija, Slovenija, Irska, Holandija i Island, što je izazvalo brojne rasprave unutar evrovizijske zajednice.

Podsetimo, prošle godine je izraelska predstavnica Juval Rafael sa pesmom „New Day Will Rise“ osvojila prvo mesto prema glasovima publike, a takmičenje je završila na ukupnom drugom mestu. Od ove godine na snazi je i novo pravilo glasanja – gledaoci će moći da glasaju deset puta sa jednog telefonskog broja, umesto dosadašnjih dvadeset.

(Kurir.rs/ net.hr)

Bonus video: