Glumački par Nebojša i Marija Kundačina zavoleli su se 2017. godine da bi dve godine kasnije označili vezu brakom. Svadba je organizovana 19. januara 2019. godine. Nedavno su proslavili sedmu godišnjicu braka i na mrežama podelili par fotogarfija sa venčanja.

Venčanje Marije Kundačine i Nebojše Kundačine Foto: Printscreen/ Instagram/ marijamajakundaciina

Za sve je kriv seminarski

Marija je tokom studija dobila zadatak da napiše seminarski rad. Bila je na prvoj godini studija i opčinjena stvaralaštvom Nebojše Kundačine. Odlučila je da mu se obrati za pomoć, a onda se mic po mic rodila ljubav. Iako su mnogi spekulisali da razlika od 32 godine među njima može da dovede do kraja ljubavi, njih dvoje su pokazali da su zaljubljeniji nego pre.

- Na fakultetu smo dobili zadatak da napišemo seminarski rad o predstavama koje smo gledali, a ja sam pogledala nekoliko u nacionalnom teatru u kojima je glumio Nebojša. Njegova gluma toliko me je dirnula da sam mu prišla posle jednog izvođenja sa željom da mu postavim nekoliko pitanja o njegovim ulogama - rekla je Marija svojevremeno za "Gloriju".

Nebojša je istakao da je bio zatečen time da neko toliko studiozno gleda dramske komade i piše seminarski rad o tome, ali je odlučio da joj pomogne.

- Pošto posle predstave najčešće nisam u stanju da mislim kako treba, zamolio sam Mariju da se čujemo sutradan. Želeo sam da u međuvremenu malo razmislim i, u slavu nauke, dam odgovarajuće i suvisle odgovore. I eto, sutradan smo se čuli i razgovarali, naravno u pozorištu i o pozorištu, a među nama su se odmah javile simpatije, prepoznali smo se - istakao je Kundačina.

Ljubav ne broji godine

Ubrzo pošto su se upoznali u Narodnom pozorištu, dramski umetnik Nebojša Kundačina i tada studentkinja glume Marija otpočeli su romansu koju su krunisali brakom.

- Među nama je od početka sve nekako romantično i baš onako kako i treba da bude, ukoliko išta može da bude romantično u ovom brzom i ludom vremenu. Divno je kad se dvoje ljudi pronađu i prepoznaju. Kad je prava osoba u pitanju, onda se sve dešava lako, bez ikakvih strategija i planova, pa je i venčanje došlo nekako spontano. Imamo dosta istih interesovanja, za glumu, muziku. Mnogo čitamo, ali uglavnom vezano za glumu, delimo sličan osećaj za dobre stvari i zajednički to sve doživljavamo kao neko ushićenje - rekao je glumac o odnosu sa Marijom.

