Glumica Nina Janković nedavno se sa suprugom Matejom Dičićem i njihovo dvoje dece vratila sa egzotične destinacije na kojoj su proveli porodični odmor. Utiske sa putovanja podelila je sa pratiocima na društvenim mrežama, objavivši kolaž od četiri fotografije koje do sada nisu bile viđene u javnosti.

Fotografije pune osmeha i bliskosti

Nina je na Instagramu objavila prizore na kojima su svi zajedno, opušteni, nasmejani i vidno uživaju u zajedničkim trenucima. Glumica je i ovoga puta privukla veliku pažnju izgledom - pozirala je u crnom jednodelnom kupaćem kostimu koji je istakao njenu figuru. Na jednoj od fotografija Mateja je grli oko struka, dok oboje ne skidaju osmeh sa lica, što je dodatno naglasilo sklad njihove porodice.

Nina Janković i Mateja Dičić na egzotičnoj destinaciji Foto: Printscreen/Instagram/janxnina

Više od decenije u skladnom braku

Nina Janković i Mateja Dičić već više od deset godina važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Zajedno imaju sina Vukašina i ćerku Ivanku, a glumica retko govori o privatnom životu, iako s vremena na vreme deli porodične trenutke sa publikom.

Nina Janković uživa sa porodicom na egzotičnoj destinaciji Foto: Printscreen/Instagram/janxnina

Uloga koju je odbila zbog porodice

Manje je poznato da je Mateja Dičić brat poznatog glumca Miodraga Dragičevića. Tokom snimanja serije "Čizmaši" Nini je ponuđena uloga koja je podrazumevala snimanje intimnih scena sa Dragičevićem. Glumica je tu ponudu odbila, jer nije želela da dovede supruga u neprijatnu situaciju, dajući prednost porodičnom miru nad profesionalnim angažmanom.

