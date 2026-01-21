Slušaj vest

Sin Viktorije i Dejvida Bekama, Bruklin Bekam (26), nedavno je prekinuo višegodišnju tišinu i javno progovorio o sukobu između sebe, supruge Nikole i roditelja.

U opširnoj objavi na društvenim mrežama poručio je da je „godinama ćutao“ i pokušavao privatno da reši porodične nesuglasice, ali da je bio primoran da reaguje nakon što su se, kako tvrdi, neistine o njemu i njegovoj supruzi nastavile pojavljivati u medijima. Naglasio je da trenutno ne želi pomirenje sa porodicom i da se prvi put u životu otvoreno zalaže za sebe.

Bruklin je pritom prozvao roditelje zbog, kako navodi, kontrolisanja medijskog narativa o porodici. Dodao je i da veruje da će istina, uprkos svemu, na kraju izaći na videlo. Dok javnost pokušava da dokuči šta je zapravo pokrenulo razdor, deo obožavalaca već duže vreme nagađa da je ključ problema odnos između Viktorije Bekam i Nikole Pelc.

Upravo je zato veliku pažnju izazvala Viktorijina objava od 9. januara 2024, u kojoj je povodom Nikolinog rođendana podelila fotografiju njih dve kako plešu na plaži i uputila joj izuzetno srdačnu poruku, nazivajući je „najdražom snajom“ i „najboljom plesnom partnerkom“. U objavi je rekla da je voli. U poređenju sa tadašnjim odnosom, trenutna dinamika još više otvara pitanja o nastanku sukoba.

U svetlu Bruklinove nedavne ispovesti, ta objava na društvenim mrežama izazvala je niz komentara korisnika, od kojih su neki istakli da im poruke ljubavi i trenutne optužbe jednostavno „ne idu zajedno“, dok se drugi pitaju ko je u celoj priči bio iskren, a ko je, kako tvrde, samo glumio.

(Kurir.rs/net.hr)

