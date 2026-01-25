Slušaj vest

Hrvatski influenser Marko Vuletićprvi put se pojavio na nekom javnom događaju sa svojim suprugom, inače Kruševljaninom Bogoljubom, a par je privukao ogromnu pažnju.

Oni su prisustvovali nedavno održanoj premijeri filma "Svadba" Igora Šeregija, pozirajući okupljenim fotografima sa osmehom na licu.

Podsetimo, Bogoljub i Marko venčali su se u martu 2025. godine u Zagrebu, a iako ih deli razlika od 12 godina, Marko je ranije istakao da se to u njihovom odnosu gotovo i ne primećuje. Kako kaže, Bogoljub, koji je poreklom iz Kruševca, "ima gen Z energiju i duh".

Inače, Marko je svog partnera javnosti predstavio tek nedavno, kroz video pod nazivom "Život u partnerstvu", koji je odjeknuo u javnosti.

Foto: Printsacree/Instagram/marko_vuletic

Par se upoznao kroz posao, a Marko je priznao da nije trebalo mnogo da se pojave simpatije.

- U tom momentu ja sam stvarno dugo bio sam i totalno sam bio otvoren da se ponudim, i Bogoljubu sam se nudio istog trena kada smo se upoznali, u smislu: "Hoćeš da te ja odbacim do tog sastanka na koji moraš ići?". Ovaj ne ferma dva i po posto. Ništa", ispričao je Marko.

Bogoljub se u videu nadovezao rekavši da je smatrao da prvo treba bolje da se upoznaju kroz posao, a sam razgovor je spontano prešao na putovanja, što im je odmah postalo zajednički interes, a nakon toga su se dodali na Instagramu.

Marko Vuletić se venčao pa pokazao fotke sa mužem Foto: Printscreen

- Razlog zašto smo Bogi i ja počeli da snimamo ovaj podkast je taj glavni deo epizode ​​gde bismo on i ja želeli da na najljubazniji, najcivilizovaniji način približimo šta je život gej osobe i kroz šta ona mora da prođe tokom celog života, a da ljudi na to ne gledaju kao: "Ovde nameću nešto". Voleo bih da ovo zaista poslušate kao i svako drugo životno iskustvo kako biste možda pokušali da razumete zašto neko mora da dođe i kaže: "Ja sam gej" - rekao je Marko.

