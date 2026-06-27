Slušaj vest

Legendarna umetnica performansa Marina Abramović otkrila je kako je jedno od njenih najprovokativnijih dela imalo „užasan“ efekat na nju – i to bukvalno.

U svom eksperimentalnom performansu inspirisanom Vito Akoncijevim delom Seedbed, Abramović je javno doživela devet orgazama, a sve dok je publika bila nad njom – što je, kako kaže, bio fizički i emotivno iscrpljujući trenutak.

Marina Abramović Foto: Mark Chilvers / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Doživeti orgazme pred publikom, dok ljudi hodaju nekoliko koraka iznad mene – nije lako, verujte mi!“, priznala je umetnica za New York Magazine.

„Nikada u životu nisam toliko morala da se koncentrišem. Problem je bio što nije bilo javnog pogleda – samo zvuk. Ali čula sam da su ljudi uživali; bilo je kao velika zabava gore! Završila sam sa devet orgazama. Bilo je užasno za sledeći performans – bila sam potpuno iscrpljena!“

Performansi koji su je mogli koštati života

Marina Abramović Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Marina Abramović je poznata po drastičnim i opasnim performansima. U delu Rhythm 0, dozvolila je publici da sa njom radi „šta god želi“ satima, što je gotovo završilo kobno po njen život, sve dok nije završila performans i publika nije pobegla.

Jedan od najpoznatijih radova bio je The Artist is Present, gde je sedela više od dva meseca u Museum of Modern Art u Njujorku i omogućavala svima da dođu na tihi razgovor. Jedan od prvih koji joj se pridružio bio je bivši partner i saradnik Ulaj, s kojim je izvodila i potencijalno smrtonosni performans Rest Energy, gde je on držao napeti luk usmeren direktno na njeno srce – i samo bi jedna greška značila fatalan ishod.

Njihov odnos se završio nakon performansa The Lovers, kada je plan bio da se sretnu na Velikom zidu Kine i venčaju. Plan se raspao zbog Ulayevih ličnih komplikacija, a Marina je umesto toga odlučila da prekinu vezu.

Pogledajte u galeriji fotografije iz dokumentarca The Lovers:

1/5 Vidi galeriju Marina Abramović i Ulaj u dokumentarcu The Lovers: the Great Wall Walk Foto: printscreen/youtube/ Public Delivery

Orgazam kao umetnički izraz i povezanost sa prirodom

Iako je njen performans Seven Easy Pieces bio iscrpljujući, Abramović opisuje orgazam kao „važan trenutak“ koji vas povezuje sa prirodom:

„Osećate život, povezani ste sa pticama, stijenama, drvećem – sve postaje svetlucavo i lepo.“

Pogledajte u galeriji kako je izgledao susret Marine i laja posle toliko godina:

1/5 Vidi galeriju Marina Abramović i Ulaj Foto: Profimedia

Uprkos svom iscrpljenju, publika je, kako Abramović kaže, uživala: devet orgazama postalo je deo legendarne energije performansa, dokaz da umetnost ponekad zahteva potpunu predanost i fizičko odricanje – ali i da publika može biti svedok nečeg istinski transformativnog.

Video: Mia na diplomskoj izložbi Centralne akademije likovnih umetnosti