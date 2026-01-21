Slušaj vest

Bruklin Bekam šokirao je javnost tvrdnjom da mu je majka Viktorija Bekam pokvarila prvi ples sa suprugom Nikolom Pelc na njihovom venčanju, održanom u aprilu 2022. godine. Umesto unapred planiranog romantičnog plesa sa mladom, 26-godišnji Bruklin tvrdi da ga je na bini, pred oko 500 zvanica, dočekala majka i zaplesala sa njim na, kako navodi, neprimeren način. Taj trenutak opisao je kao najneprijatniji u svom životu.

Društvene mreže traže snimak

Nakon što je priča dospela u javnost, društvene mreže su se usijale. Mnogi korisnici zahtevaju da se objavi snimak spornog plesa kako bi se utvrdilo da li je Bruklin u pravu ili su, pak, opravdani njegovi roditelji. U međuvremenu, za portal Pejdž siks oglasili su se i pojedini gosti sa venčanja.

Verzija uzvanika bliskih porodici Pelc

Prema rečima jednog uzvanika, koji je navodno bio sa strane porodice Pelc, glavni krivac cele situacije bila je Viktorija Bekam. Kako tvrdi, nakon što je Mark Entoni izašao na binu, Viktorija se "popela na pozornicu, obuhvatila Bruklina rukama i privila se uz njegov vrat".

"Plesala je s njim veoma neprimereno. Uzela je taj trenutak Nikoli, to je Božja istina. Nikola je istrčala plačući. Strana sale na kojoj su bili Bekamovi je navijala, dok je deo gde su bili Pelcovi bio potpuno tih", rekao je izvor.

Isti sagovornik dodao je da je mlada ostatak večeri provela tužna, a da joj je lice, kada se kasnije vratila u salu, bilo natečeno od plača.

Druga strana priče: uzvanici porodice Bekam

Sa druge strane, izvori bliski porodici Bekam iznose potpuno drugačiju verziju događaja.

Prema njihovim tvrdnjama, sporni ples dogodio se kasnije tokom večeri, nakon što su Nikola i Bruklin već odigrali svoj prvi ples, kao i nakon što je mlada plesala sa svojim ocem. Kako navodi ovaj izvor, u Viktorijinom ponašanju nije bilo ničeg neprimerenog, a plesu na bini su se ubrzo pridružili i Dejvid Bekam, kao i njihova ćerka Harper Seven.

"U suštini, bio je to porodični ples", zaključio je izvor.

