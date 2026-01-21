Slušaj vest

Internet kuvar Bruklin Pelc Bekam (26), sin fudbalera Dejvida Bekama (50) i modne kreatorke Viktorije Bekam (51), obratio se pre dva dana javnosti otvorenim pismom, kojim je rešio da stavi tačku na višegodišnje spekulacije u medijima.

Otkako se prvenac čuvenog para oženio glumicom Nikolom Pelc, tabloidi pišu da je je par u sukobu s Bruklinovim roditeljima, a već nekoliko meseci situacija je vrlo loša. Bruklinu otac i majka već neko vreme mogu da se obrate samo preko advokata, a on je sada u saopštenju za javnost izneo niz optužbi na njihov račun.

Ovako je Bruklin Bekam izgledao u detinjstvu:

Poznato je da je narušen i njegov odnos mlađom braćom Romeom (23) i Kruzom (20), koje je Bruklin blokirao na Instagramu, a Daily Mail piše da najstarijem od dece Bekamovih najteže pada što ne viđa sestru Harper.

– On zaista voli Harper i ona mu nedostaje, voleo bi da postoji neki način da je vidi bez susreta s roditeljima – kaže neimenovani izvor za The Sun. – Oni su bili veoma bliski, a Harper je bila bliska i s Nikolom, pa slama srca to što se ova drama isprečila između njih.

Bekamovi su žarko želeli ćerku nakon trojice sinova, a Harper je, kao jedina devojčica i najmlađa od četvoro dece, mezimica roditelja i braće. Ona danas ima 14 godina i često pravi društvo porodici na crvenom tepihu i raznim događajima.

Za šta Bruklin Bekam optužuje roditelje?

Saopštenje za javnost koje je Bruklin Pelc Bekam podelio na Instagramu šokiralo je svet, a čak su ga komentarisale i poznate ličnosti na mrežama.

U njemu je potvrdio pisanje tabloida da ne komunicira s roditeljima, da je njegova majka obećala da će kreirati venčanicu za njegovu suprugu, a potom sve ignorisala, da im je "otela" prvi ples i još mnogo toga.

Tvrdi i da je otac odbio da ga vidi kad je doputovao u Englesku zbog njega i da je pristao tek da Bruklin dođe na njegovu rođendansku zabavu, pred kamerama, da se lojalnost u porodici meri po tome koliko brzo deca ostave sve i dođu da se slikaju za "brend Bekam", da ne poštuju njegovu suprugu, pokušavaju da ih razdvoje, da je rešio problem s anksioznošću otkad roditelji nisu u njegovom životu...

